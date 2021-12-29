"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Советы юриста

КАК ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР ЗАЙМА?

В жизни часто мы слышим, что долг портит отношения между людьми. Действительно встречаются люди, которые не могут или не хотят вовремя возвращать долг, и в таких случаях одна из сторон оказывается жертвой денежного процесса. Как же узаконить отношения, связанные с долговыми обязательствами и как заключать договор займа?

В законодательстве Узбекистана предусмотрены нормы, обеспечивающие возврат долгов. В статье 41 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан четко обозначены отношения между должником и заемщиком. Согласно ей, в первую очередь следует заключить письменный договор. Но закон не требует письменного оформления сделки по займу денег между гражданами. За невыплату долго не предусмотрено наказания. Однако в статьях 108 и 109 Гражданского Кодекса говорится о том, что, если сумма превысила 10 МРЗП (минимальной зарплаты), а соответствующих документов нет, стороны при возникновении спора лишаются права подтверждать совершение (заключение), содержание или исполнение сделки свидетельскими показаниями. Суд не примет слова очевидцев и потребует других объективных доказательств. А их, как правило, предоставить трудно.

Гораздо легче закрепить обязанности должника на бумаге (как при сумме, превышающей 10 МРЗП, так и меньше). Кроме того, в будущем могут произойти непредвиденные события (вынужденный отъезд, смерть участников договора и т.д.) при которых установить содержание устных договоренностей станет затруднительным.

Согласно ст. 733 ГК соглашение может быть оформлено в виде документа, подписанного сторонами (письменного договора), либо распиской. В обоих случаях письменная форма сделки будет соблюдена.

В договоре либо расписке обязательно требуется указать: сумму передаваемых денег (это является центральной частью соглашения, его предметом); факт получения должником оговоренной суммы — до момента получения денег договор займа считается не заключенным.

Дополнительно рекомендуем установить срок возврата, т.е. дату, к которой долг требуется полностью погасить. Если этого не сделать, кредитор может в любой момент потребовать деньги обратно, а должник обязан вернуть всю сумму в течение 30 дней со дня предъявления требования.

Целесообразно также заранее решить будет ли возврат средств осуществляться единовременно либо по частям. Если этот вопрос не обговаривался, должник не обязан возвращать деньги (их часть) до даты полного возврата. Также советуем хорошо изучить человека, которому передаете серьезную сумму. Для этого нужно не только ознакомиться с оригиналом паспорта и запастись его ксерокопией, но и заранее оценить платежеспособность потенциального должника. Должник должен иметь достаточно имущества, на которое в случае невозврата долга можно наложить взыскание. Существует ряд других правил и нормативных актов, узаконивающих денежные отношения.

А.Аймбетов,

главный юрист-консультант Центра по оказанию юридических услуг Кунградского района.