"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

Коррупция — один из самых отвратительных пороков, угрожающих будущему любой нации, государства. В обществе с коррупцией прежде всего прекращается всесторонний рост, развитие, начинается духовный и материальный кризис.

Борьба с этим явлением остается одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня в мировом масштабе. Республика Узбекистан вносит свой вклад в борьбу с коррупцией.

Коррупция — это зло, которое нельзя искоренить усилиями одного-двух ведомств. Положительный результат может быть достигнут только тогда, когда все наши граждане, общество будут вместе бороться против него и начнут разрушать его корни. В законодательстве дается такое определение понятию коррупция: “Коррупция — это социальное явление, выражающееся в использовании работниками государственных органов своего служебного положения с целью получения материальной или имущественной выгоды, неестественной личной выгоды”. В настоящее время последовательно осуществляется ряд реформ, направленных на предупреждение и противодействие таким явлениям, как искоренение коррупциогенных факторов во всех сферах государственного и общественного строительства. В частности, принят ряд нормативно-правовых актов по предупреждению и решительному противодействию коррупции, совершенствованию системы оценки коррупционных рисков, возникающих при выполнении государственными органами возложенных задач и функций, а также внедрению стандартов честности на государственной службе, что на практике показывает свои положительные результаты. Также принимаются меры по устранению бюрократических барьеров и сокращению “скрытой экономики”, а также реализуются проекты “сферы без коррупции”.

В органах таможенной службы также проводится системная работа по противодействию коррупции. В частности, Таможенным управлением Республики Каракалпакстан совмест­но с прокуратурой и другими правоохранительными органами, а также негосударственными и некоммерческими организациями проведены профилактические совещания с участием сотрудников Управления по укреплению служебной дисциплины среди личного состава и предупреждению преступности, предотвращению взяточничества. Основной целью проведения таких мероприятий является установление твердой позиции таможенных органов в борьбе с коррупцией и создание условий для честного и прозрачного служения сотрудников, исключающих случаи коррупции и взяточничества в системе и заключается в создании условий. Мы будем широко привлекать институты гражданского общества и других представителей негосударственного сектора к кардинальному повышению эффективности противодействия коррупции, а также напоминать, что граждане и юридические лица с вопросами и обращениями, касающимися таможенной сферы, могут обращаться по телефонам доверия Государственного таможенного комитета 11-08 или таможенного управления Республики Каракалпакстан (61)224-90-86.

Р.Бектурдиев,

начальник таможенного поста внешнеэкономической деятельности “Турт­куль”, капитан таможенной службы.