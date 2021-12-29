Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:00:38, 29.12.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДОУ «ЖЕННЕТ МЕКАН»

В ауле «Оккамиш» Турткульского района Республики Каракалпакстан сдано в эксплуатацию возведенное на основе государственно-частного партнерства новое здание дошкольного образовательного учреждения «Женнет мекан».

На состоявшемся в связи с этим мероприятии хоким района Р.Шамуратов и другие рассказали  о масштабной работе, проводимой в стране по совершенствованию деятельности учреждений дошкольного образования, широкому охвату детей дошкольным образованием. Ввод  в эксплуатацию современного ДОУ, рассчитанного на 100 мест, стал настоящим подарком для жителей данной отдаленной территории.   ДОУ построено на основе государственно-частного партнерства за счет средств спонсора. Его общая стоимость составила 4 млрд 260 млн сумов.  

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для детей в  современном двухэтажном здании  дошкольного образовательного учреждения.

Следует отметить, что на сегодняшний день в районе действуют 33 государственных дошкольных образовательных учреждения, 8  ДОУ —  на основе государственно-частного партнерства и 26 негосударственных семейных дошкольных  образовательных учреждений. Всего на территории проживает  17 811 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 12 713 из которых  посещают дошкольные образовательные учреждения,  уровень охвата составляет 71,5 процента.

Д.Абибуллаев.

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