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СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДОУ «ЖЕННЕТ МЕКАН»

В ауле «Оккамиш» Турткульского района Республики Каракалпакстан сдано в эксплуатацию возведенное на основе государственно-частного партнерства новое здание дошкольного образовательного учреждения «Женнет мекан».

На состоявшемся в связи с этим мероприятии хоким района Р.Шамуратов и другие рассказали о масштабной работе, проводимой в стране по совершенствованию деятельности учреждений дошкольного образования, широкому охвату детей дошкольным образованием. Ввод в эксплуатацию современного ДОУ, рассчитанного на 100 мест, стал настоящим подарком для жителей данной отдаленной территории. ДОУ построено на основе государственно-частного партнерства за счет средств спонсора. Его общая стоимость составила 4 млрд 260 млн сумов.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для детей в современном двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения.

Следует отметить, что на сегодняшний день в районе действуют 33 государственных дошкольных образовательных учреждения, 8 ДОУ — на основе государственно-частного партнерства и 26 негосударственных семейных дошкольных образовательных учреждений. Всего на территории проживает 17 811 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 12 713 из которых посещают дошкольные образовательные учреждения, уровень охвата составляет 71,5 процента.

Д.Абибуллаев.