Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:46:50, 24.12.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«ХОШАМЕТ — 2021»:

НАГРАЖДЕНЫ САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошла церемония награждения самых преданных своему делу работников «Хошамет-2021».

Как отмечалось на мероприятии, прошедшем в рамках «Форума молодежи Узбекистана — 2021», по инициативе Президента нашей страны предпринимаются масштабные меры по дальнейшему совершенствованию работы, направленной на повышение эффективности государственной молодежной политики, воспитание подрастающего поколения духовно и физически здоровыми личностями.  Сегодня многие наши молодые ребята своими знаниями, деятельностью и инициативами подают пример своим сверстникам во всех сферах. Именно они рассматриваются как фундамент будущего нашей страны. Церемония вручения премии «Хошамет» проводится с 2017 года и организована Каракалпакским управлением Агентства по делам молодежи в целях содействия развитию культуры, искусства, творчества, журналистики, спорта и предпринимательства, а также поддержки преданных своему делу соотечественников, работающих в этих областях.  На мероприятии объявлены победители в 20 номинациях. Им вручены специальные дипломы, статуэтки и памятные подарки от имени Каракалпакского управления Агентства по делам молодежи. В рамках мероприятия состоялся гала-концерт с участием известных артистов.
В мероприятии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Д.Абибуллаев,

Фото М.Хабибуллаева.

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