"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" «ХОШАМЕТ — 2021»: НАГРАЖДЕНЫ САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошла церемония награждения самых преданных своему делу работников «Хошамет-2021». Как отмечалось на мероприятии, прошедшем в рамках «Форума молодежи Узбекистана — 2021», по инициативе Президента нашей страны предпринимаются масштабные меры по дальнейшему совершенствованию работы, направленной на повышение эффективности государственной молодежной политики, воспитание подрастающего поколения духовно и физически здоровыми личностями. Сегодня многие наши молодые ребята своими знаниями, деятельностью и инициативами подают пример своим сверстникам во всех сферах. Именно они рассматриваются как фундамент будущего нашей страны. Церемония вручения премии «Хошамет» проводится с 2017 года и организована Каракалпакским управлением Агентства по делам молодежи в целях содействия развитию культуры, искусства, творчества, журналистики, спорта и предпринимательства, а также поддержки преданных своему делу соотечественников, работающих в этих областях. На мероприятии объявлены победители в 20 номинациях. Им вручены специальные дипломы, статуэтки и памятные подарки от имени Каракалпакского управления Агентства по делам молодежи. В рамках мероприятия состоялся гала-концерт с участием известных артистов.

В мероприятии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов. Д.Абибуллаев, Фото М.Хабибуллаева. Сәне: 24.12.2021 15:50:36 6 мәрте оқылды