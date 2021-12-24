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ОТМЕТИЛИ «ПРАЗДНИК УРОЖАЯ»

На столичном ипподроме состоялось торжественное празднование «Праздника урожая», посвященного Дню работников сельского хозяйства.

Выступивший на церемонии открытия мероприятия Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, поздравив собравшихся с праздником, отметил, что в праздничном поздравлении главы нашего государства работникам сельского хозяйства изложены положительные результаты процесса кардинальных преобразований в аграрной сфере, широкого внедрения передовых методов хозяйствования, в том числе системы агрокластеров.

Старт праздничным мероприятиям дали состязания по перетягиванию каната, где не было равных чимбайцам, а второе и третье места заняли, соответственно, представители Кунградского и Шуманайского районов. Всем трем командам были вручены ценные призы.

Особый интерес у зрителей вызвали поединки палванов. Здесь за главный приз вступили в схватку Зарафатдин Турдымуратов из Ходжейлийского района и Мийирбек Абдихаликов из Шуманая. В остром соперничества верх взял ходжейлийский атлет, который и был вознагражден автомобилем «Ласетти-Джентра».

Гости с интересом наблюдали за бараньими боями, состязаниями наездников «Кызкуыу», «Кокпар» и другими национальными видами игр.

Традиционно увлекательно прошли конные скачки. Здесь первенствовал скакун Авеза хаджи из города Ташкента, которому вручен главный приз — автомобиль «Ласетти-Джентра».

Участникам праздника также были представлены выставка сельскохозяйственной продукции, национальные блюда, приготовленные умелыми поварами, концертная программа мастеров искусств республики.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.