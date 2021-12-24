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ИНФОРМАЦИЯ О ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ

КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

20 декабря этого года состоялась двадцать четвертая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В сессии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакстан, руководители секторов, представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

Сессия заслушала обращение Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариева, касающегося итогов социально-экономического развития Республики Каракалпакстан в 2021 году и прогнозов на предстоящий год.

Докладчик отметил, что по инициативе Президента, в политической и социально-экономической жизни страны вводится традиция заслушивания представительными органами власти обращений хакимов всех уровней о проделанной работе за истекший период и планах на будущее. На сегодняшний день к сведению широкой общественности опубликованы обращения хакимов города и районов.

Макроэкономические показатели Каракалпакстана на данный период имеют положительный тренд. В частности, рост валового регионального продукта ожидается на уровне 108,7 %, объем производства промышленной продукции вырастет на 111,6%, сельхозпродукции — 105,5%, показатель роста подрядных работ составит 111,6%, прирост услуг составит почти 25%. В превышающих данные цифры темпах вырастут объемы выпуска промышленной продукции и оказания услуг в расчете на душу населения. Соответственно, будут созданы 23100 новых рабочих мест, что составит 105 % к прогнозу.

Общие бюджетные поступления ожидаются на уровне 1 триллиона 767 миллиардов сумов, в том числе в казну республики — 1 триллион 681 миллиард сумов, свободный остаток, остающийся в распоряжении бюджета Каракалпакстана, достигнет без малого 67 миллиардов сумов.

В текущем году в республике, согласно программе социально-экономического развития, запущено 756 проектов общей стоимостью более 5 триллионов сумов, за счет которых создано свыше 9 тысяч новых рабочих мест. Будет освоено приблизительно 92 миллиона долларов иностранных инвестиций, экспорт составит 124 миллиона долларов США, в относительных показателях к прошлому году, соответственно, 112 и 122 процента.

В нынешнем году на цели, предусмотренные в «молодежной» и «женской» тетрадях, выделено около 43 миллиардов сумов.

В социальной сфере осуществлены строительно-монтажные работы на 281 объекте, в том числе, 46 дошкольном образовательном учреждении, 206 общеобразовательных школах, 18 учреждениях здравоохранения и 11 прочих объектах. Охват воспитанников ДОУ составил 71,3 %.

По изложенному обращению депутаты получили ответы на интересующие их вопросы.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрели проект Закона Республики Каракалпакстан «О занятости населения», заслушали информации председателей суда Республики Каракалпакстан и Административного суда о ходе мер по защите прав и свобод граждан, интересов хозяйствующих субъектов. Кроме того, сессия утвердила Программу развития социальной и производственной инфраструктуры республики на 2022 год и постановления Президиума Жокаргы Кенеса, принятые в период между сессиями.

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления.

На этом двадцать четвертая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

В работе сессии принял участие председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Б.Алиханов.

ККИА