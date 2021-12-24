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Аграрная сфера

С НОВЫМИ ПРАКТИКАМИ В НОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермер из Тахиаташского района Султамурат Туреев с 2005 года ведет свое хозяйство. Начинал с выращивания хлопчатника, пшеницы, сегодня также занят производством этих культур.

Общая площадь хозяйства «Туреев Султамурат бий», что в ССГ «Кенегес», составляет 149 гектаров. Аккуратно вспаханные поля фермера радуют глаз, здесь не раз проводились показательные семинары, так как, хозяйство отличается высокими урожаями. Султамурат ага рассказывает, что в этом году под пшеницу задействовал 60 гектаров, а под хлопчатник — 41.

— Сегодня мы стали самостоятельными и сами выбираем, что нам производить и где реализовывать, — говорит С.Тореев.

Процессы либерализации экономики активно меняют механизмы взаимодействия с фермерами. Передача текстильным кластерам предприятий хлопкоперерабатывающей отрасли сделали их главным заказчиком хлопка-сырца. Сегодня текстильные кластеры заключают договора с фермерами на поставку произведенного ими хлопка.

Фермеры Тахиаташа, среди которых и С.Тореев, вот уже два года такие договора заключают с ООО «Тахиаташтекс кластер». Предприятие новое, оно постепенно набирает темпы, так как есть спрос на текстиль. Для фермеров же прозрачный механизм сотрудничества понятен и удобен. Султамурат ага отмечает, что его все устраивает. Так, в этом году он намеревался собрать по 29 ц с каждого гектара хлопчатника, так и вышло. Отмечает, что учитывая сложные почвенно-климатические условия региона, это хороший показатель, несмотря на то, что в других областях страны он на порядок выше.

Что касается урожая пшеницы, то собрали больше, чем планировали. А на производство пшеницы заключили договор с ООО «Тахиаташ Дан», в котором обязались получить по 30 ц с гектара, в итоге получили 48 ц с гектара.

Полученный хороший урожай Султамурат ага связывает с использованием в этом году водосберегающих технологий, которые были установлены и на полях пшеницы, и на хлопчатнике.

— Поддержка государства в виде субсидий при внедрении современных технологий, особенно в сельском хозяйстве — очень важна, — говорит фермер. — Так в этом году я на всех полях хлопчатника установил капельное орошение, а для полива пшеницы закупил дождевальную установку и лазерный планировщик полей.

Использование лазерного планировщика вместе с дождевальной установкой позволяет значительно экономить водные ресурсы и равномерно подавать воду на поля. Все это способствует и хорошему и равномерному росту пшеницы.

У Султамурата ага далеко идущие планы. Хочет расширять свое хозяйство. Не так давно разбил на своих землях яблочный и грушевый сад, виноградник. За годы работы приобретена сельхозтехника. Он считает, что нужно выходить на новый уровень и осваивать современные практики, развивать новые направления. Надеется, что с поддержкой государства фермеры сумеют быть в авангарде отрасли и развивать её.

И.ПЕТРУШИНА