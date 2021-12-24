"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

В ПОМОЩЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Бесспорно, что лизинговый механизм является одним из эффективных для оснащения села необходимой сельхозтехникой. Пользуясь таким механизмом, Акционерное общество “Узагролизинг” на протяжении многих лет оказывает услуги по поставке на основе лизинга современной техники для сельского хозяйства страны.

Процесс взятия техники под лизинг осуществляется поэтапно: фермерское хозяйство предоставляет заявку в филиал АО «Узагролизинг» для получения техники, тем самым формирует первоначальный взнос. АО «Узагролизинг» собирает все заявки от всех филиалов, представляет их в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Фонд на основании заявок выделяет нужные ресурсы в АО «Узагролизинг». АО «Узагролизинг» доставляет сельскохозяйственную технику на лизинговой основе и возвращает фонду полученные средства от фермерских хозяйств для погашения долга.

— В текущем году Каракалпакским республиканским филиалом АО “Узагролизинг” запланировано предоставить 457 единиц техники и механизмов на сумму 148,8 млрд. сумов — рассказывает директор филиала Закир Бабаджанов. — Из них 97 единиц тракторов с высокой производительностью для возделывания почвы, внесения удобрений, культивирования и других задач. 63 единицы универсальных тракторов, которые эксплуатируются не только сельскохозяйственными, но и строительными, промышленными и иными предприятиями, 87 единиц тракторов для возделывания междурядий, два зерноуборочных комбайна и тому подобное.

В текущем году по сравнению с прошлым в шесть раз вырос спрос на оборудование лазерного нивелирования, то есть выравнивания хлопковых, зерновых и рисовых полей.

На сегодняшний день на основе заказов в сельхозпредприятия республики предоставлены 467 единиц тракторов, комбайнов и агрегатов на сумму 48,8 млрд.сумов. В частности, четыре единиц “Т-7060”, пять — “Arion-630C”, 11 единиц — “Т-6070”, три — “Беларусь 1221.2” и т.п.

В следующем 2022 году главным образом будут предоставляться водосбережающие технологии и техника для садоводства, виноградарства, животноводства, рисоводства и для услуг приусадебных участ­ков.

М.ТУРАЕВА