"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВИЗИТ ПОСЛОВ В НАШУ РЕСПУБЛИКУ

С целью ознакомления с инвестиционными возможностями и экспортным потенциалом Каракалпакстана, нашу республику посетили 32 главы дипломатических представительств Республики Узбекистан в зарубежных странах.

Торжественная встреча гостей состоялась в Нукусском международном аэропорту.

В ходе официального приема в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, руководитель республики М.Камалов, приветствуя гостей, рассказал им о достижениях в социально-экономической области благодаря непосредственной поддержке главы государства. При этом он с благодарностью подчеркнул роль и усилия представителей дипломатической службы в развитии инвестиционных, и в целом, экономических связей регионов страны с иностранными партнерами.

На встрече отмечалось, что по инициативе главы государства идет масштабная работа по привлечению зарубежных инвесторов в регион Приаралья, внедрению новейших технологий в процессы производства, всестороннему развитию перспективных сфер, в част­ности туризма. Нынешний визит послов в республику направлен на дальнейшую реализацию этих высоких целей.

Следует отметить, что за десять месяцев текущего года внешнеторговый оборот Каракалпакстана составил почти 520 миллионов долларов, в том числе, объем экспорта равняется 329 миллионам долларов, что означает положительный торговый баланс.

В настоящее время свыше 200 предприятий-экспортеров производят экспорт товаров в 34 государс­тва мира. Особенно расширяются внешнеэкономические связи с США, Канадой, Мьянмой, Марокко и другими странами.

Во время поездки глав диппредставительств нашей страны в Каракалпакстан 21-26 декабря минувшего года, было заключено 273 соглашения на приблизительно один миллиард долларов США.

В этот же день в Каракалпакском республиканском управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана прошла встреча дипломатов с хакимами районов, руководителями министерств, ведомств, предприятий и организаций, в ходе которой Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев обозначил важность и плодотворность таких встреч.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.