"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

Для Марьям из Тахиаташа, Ильхама из Шуманая, Анны и Нагметуллы из Нукуса в последние месяцы года день начинается с занятий в Нукусском моноцентре «Ишгамархамат». Сегодня они проходят подготовку по своим специальностям, чтобы в дальнейшем начать трудовую деятельность, в том числе и как самозанятые. На данный момент в заведении обучаются свыше 400 человек.

Двадцатипятилетняя Марьям Шарманова, бывшая воспитанница «Мехрибанлык уйи», сегодня пытается определиться в жизни. Проживает она в Тахиаташе и включена в «Железную тетрадь». В Тахиаташском районном центре содействия занятости ей предложили обучиться в Нукусском моноцентре «Ишга мархамат» и получить специальность. Она выбрала специальность швеи.

Открытый почти полгода назад в Нукусе Моноцентр «Ишга мархамат» при Минис­терстве занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан, он способен в год обучать свыше 2 тысяч человек. Такие учебные заведения были открыты по стране в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения» от 11 августа 2020 года, с целью внедрения эффективных механизмов рынка труда и повышения деловой активности населения, а главное, обеспечения занятости бедных и безработных граждан на основе обучения их профессиям и навыкам предпринимательства.

Нукусский моноцентр уже выпустил первых 439 выпускников, среди которых 3/4 составляют женщины. В данный момент в центре проходят обучение 412 человек.

— В нашем центре обучение ведется по 15 направлениям, — говорит заместитель директора Нукусского моноцентра «Ишга мархамат» Рустем Калжанов. — Наиболее востребованные специальности нэйл-стилист, парикмахер, повар, швея, электрик, сварщик. Обучение бесплатное. Большинство состоят в списках «Железной», «Женской», «Молодежной тетрадей». А получив специальность, могут начать трудовую деятельность как самозанятые, что дает массу возможностей работать и развивать свое мастерство, выходить на новый уровень. Обучение в моноцентре — это уже возможность получить профессиональную квалификацию WorldSkills, признанную в нашей стране и за рубежом

В центре обучаются 19 профессиям по 4 направлениям, а также 3 иностранным языкам и ИТ-технологиям. Так, в сфере сервиса и обслуживания можно получить специальность нейл-стилиста, косметолога, женского и мужского парикмахеров, порт­ного, повара, кондитера, массажиста и официанта, в технической сфере — сантехника, электрика, мастера по ремонту бытовой техники,сварщика и машиниста подъемного крана, в области общего строительства — каменщика, штукатура, маляра и обработчика гипсокартона. Для тех, кто живет в сельской местности, предлагают специальности сельскохозяйственные: ведение тепличного хозяйства и обучение технологиям выращивания культур на основе гидропоники. Что же касается изучения иностранных языков, сферы IT-технологий, то по этим направлениям обучение на платной основе.

Анна Маслова из Нукуса выбрала курсы подготовки сварщиков. Она считает, что профессия сварщика востребована сегодня, а сертификат дает возможность работатьтакже и за границей.

Нагметулла Утемуратов пошел на курсы мужских парикмахеров, спрос на услуги которых стабильно растет.

А вот шуманаец Ильхам Рахманов осваивает навыки электрика.

— Работа электрика сопряжена с опасностью, здесь нужно быть внимательным и аккуратным, но она востребована, особенно в районе, поэтому и выбрал ее. То, что много практических занятий, позволяет по-настоящему освоить профессию. Бесплатное общежитие со всеми удобствами, даже wi-fi есть, дало возможность приехать учиться на 3 месяца в Нукус», — говорит он.

И таких, как Ильхам, учащихся из районов, 30 процентов. В общежитии, рассчитанном на 42 места, проживают не все иногородние, лишь нуждающиеся в жилье.

Курсы длятся от 1 до 3 месяцев.Продолжительность обучения и количество часов для каждого курса разработаны с учетом наличия соответствующих специалистов, запроса работодателей, спроса и предложения на рынке труда. В отличие от других систем образования, теоретическое обучение составляет треть всего объема, остальное приходится на практические занятия. Успешным выпускникам будут выданы «Skills паспорта». А для подготовки экспертов в нукусском моноцентре в ноябре прошел семинар-тренинг по подготовке национальных экспертов по обучению и оценке профессиональных навыков по стандартам «WorldSkills», по окончании которого мастерам были вручены экспертные сертификаты. А уже в ближайшее время и учащиеся моноцентра получат свои сертификаты по международным стандартам.

Отдельным категориям граждан, значащимся в списках «Железной», «Женской» и «Молодежной тетрадей», государство оказывает и дальнейшее содействие посредством предоставления субсидий для начала работы в качестве самозанятого.

По данным Нукусского центра содействия занятости, в этом году такие субсидии уже получили 18 человек. В качестве субсидий выдаются оборудование и инвентарь, которые уже получили будущие парикмахеры, сварщики и швеи.Благодаря такой поддержке самозанятый сумеет быстрее приступить к работе и улучшить свое благосостояние.

И.ПЕТРУШИНА