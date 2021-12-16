"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

Накануне празднования 29-летия Конституции Республики Узбекистан группа сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии справили новоселье.

На церемонии сдачи в эксплуатацию нового многоквартирного жилого дома с поздравлениями выступили заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов, заместитель Председателя Совета Министров республики М.Жуманов, министр внутренних дел,полковник А.Темирханов, начальник управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан, полковник М.Юсупов.

Они отметили, что жилой дом построен за счет долгосрочных льготных кредитов на основании Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов ипотечного кредитования» от 28 ноября 2019 года.

На церемонии 15 сотрудникам органов внутренних дел и 15 военнослужащим Национальной гвардии в торжественной обстановке вручены ключи от новых квартир, ставшие замечательным подарком к Дню Конституции.

Участники мероприятия ознакомились с условиями нового дома.

Праздничный дух ему придал концерт мастеров искусств.

ККИА