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Промышленность

КОМПАНИЯ «IMZO» В НУКУСЕ

6 декабря сего года в Нукусе был дан старт деятельности филиала известной компании «Imzo» по производству оконных и дверных конструкций.

В церемонии открытия нового современного предприятия принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который в своем выступлении отметил возрастающую роль и значение частного сектора в экономике всей страны. Вовлечение в хозяйственный процесс новых, активных предпринимательских субъектов способствует созданию новых рабочих мест, повышению жизненного уровня людей.

Подчеркнуто, что в настоящее время в нашей республике действуют более 25 тысяч бизнес-субъектов. Из них, в текущем году только в Нукусе организовано 195 частных предприятий. В этом ряду особо следует отметить начало деятельности филиала известной далеко за пределами Узбекистана компании «Imzo». Компания выпускает современные качественные оконные и дверные конструкции. Если раньше она ограничивалась созданием по всей стране шоу-румов и дилерских центров, то теперь часть своего производства она перевела в Нукус.

На мероприятии гости ознакомились с продукцией компании, которая в 2016 году, впервые в СНГ, начала выпускать большие окна на основе новых инновационных технологий. В производстве энергосберегающих оконных систем используются высококачественные материалы известных брендов Engelberg и Akfa.

Прогрессивные технологии европейского оборудования позволяют производить продукцию стабильно высокого качества. Отрадно, что с данными технологиями успешно справляется наша молодежь.

В церемонии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.