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ГАРАНТ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

7 декабря этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное собрание, посвященное 29-летию со дня принятия Конституции Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, руководители министерств, ведомств, предприятий, учреждений и правоохранительных органов, ветераны, студенческая молодежь, представители средств массовой информации.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров сердечно поздравил собравшихся с праздником.

Было отмечено, что в Основной Закон нашей страны включены глубоко продуманные принципы и нормы, которые служат надежной основой для стабильного развития государства, обеспечения основных прав и свобод граждан. Как отметил Президент, главная цель нашей Конституции — создание благоприятных возможностей для устойчивого повышения благосостояния народа.

Дальнейшее углубление масштабных реформ во всех областях жизни, осуществляемых под руководством главы нашего государства, ускорение темпов развития предпринимательской сферы, всесторонняя поддержка лиц, нуждающихся в социальной помощи, развертывание эффективной практики по принципу «махаллабай», направлены на достижение вышеуказанной цели.

В русле построения Нового Узбекистана процессы кардинального обновления происходят и в Республике Каракалпакстан. Они особенно заметны на примере отдаленных районов, таких, как Муйнакский, Кунградский, Бозатауский, Тахтакупырский, Канлыкульский.

Принятие Президентом нашей страны постановления «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года поднимает реализацию этих мер на качественно новый уровень.

Выступившая на собрании студентка Каракалпакского государственного университета имени Бердаха М.Жалалова выразила нашему Президенту искреннюю благодарность за глубокое внимание населению Каракалпакстана, особенно молодежи. Народный поэт Каракалпакстана Х.Даулетназаров прочитал свои стихи, посвященные Конституции.

Торжественное мероприятие завершилось концертом мастеров искусств и молодых исполнителей.

В собрании принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.