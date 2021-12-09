"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ УСПЕХ ФЕХТОВАЛЬЩИЦ

В Ташкенте недавно завершился розыгрыш молодежного Кубка мира по фехтованию. Среди саблисток сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете.

В квартете золотых медалисток были и представительницы Каракалпакстана — Зайнаб Дайыбекова и Гулистан Пердебаева.

Вместе со своими партнершами по сборной команде Самирой Шакировой и Венерой Исмаиловой они сначала уверенно победили сборную Египта 45:21, а в полуфинале обыграли болгарок со счетом 45:36. В решающем матче девушки из Узбекистана были сильнее сверстниц из Российской Федерации — счет 45:36.

Напомним, что и в одиночном разряде З.Дайыбекова,победив всех соперниц, завоевала золотую медаль.

И.Матеков,

ККИА.