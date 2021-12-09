"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ГОТОВЯТ К СЛУЖБЕ НА БЛАГО РОДИНЕ

У учащихся Нукусского военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» МВД Республики Узбекистан большие планы на жизнь. Будущие выпускники лицея — это юноши, обладающие глубокими знаниями, крепкие духом ребята, ставящие перед собой четкие цели.

Первое испытание они уже выдержали, сдав тестовые экзамены и нормативы, получили возможность обучаться в лицее. В этом году учебное заведение приняло 100 с лишним учащихся, а желающих было почти в 7 раз больше.

— Наши воспитанники отлично понимают, что самые сложные испытания еще впереди. Практически все они планируют поступать в высшие военные и специализированные образовательные учреждения. Несмотря на то, что выпускникам лицеев «Темурбеклар мактаби», предоставляются льготы в виде дополнительных баллов в размере 30 процентов от набранных ими баллов, ребятам предстоит проявить все свои знания и навыки, — говорит заместитель директора по духовно-просветительской работе Нукусского военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби», подполковник Шерзод Ибрагимов. — Мы уделяем внимание каждому учащемуся, чтобы помочь ему раскрыть свой потенциал и способности, так как, занимаемся подготовкой кадрового резерва для Вооруженных Сил страны, правоохранительных органов, других силовых ведомств...

Бекмурза Муратбаев, Султан Базарбаев и другие ребята, с которыми довелось побеседовать, станут первыми выпускниками лицея. Намерены поступать в Академию МВД.

— Мы — будущие офицеры, а значит, должны быть надеждой и опорой своему народу. Прежде чем сделать свой выбор, важно понимать, что это твоя судьба — говорит Б.Муратбаев.

Инамжон Файзуллаев и Саламат Ерназаров мечтают поступить в Каршинское военно-авиационное училище. Точные науки им даются легко, впрочем, и с гуманитарными у них сложились прекрасные отношения. Свободное от учебы время они посвящает изучению иностранных языков, занимаются в различных кружках, спортивных секциях.

— Когда принимал присягу, испытывал чувство гордости, — признается С.Ерназаров. — В нашем лицее учатся ребята из многих областей Узбекистана и каждый из них готов встать на защиту родной земли. За неполные два года мы сильно изменились. Стали сильнее физически и крепче духовно, научились жить по распорядку, быть ответственными, с пользой проводить личное время.

Все учащиеся проживают в общежитии, отправиться в увольнительную можно несколько раз в месяц. Родители, приезжающие забирать своих сыновей по воскресеньям, приятно удивляются переменами в их облике. В комнатах ребят царят чистота и идеальный порядок. У учащихся четырёхразовое питание, кормят вкусно и сытно. На столах есть все, что необходимо растущему организму.Каждый новый день в лицее не похож на предыдущий. Конечно, учеба и занятия спортом прежде всего, но и раскрытию талантов ребят уделяют большое внимание.

— В лицее функционируют более 20 кружков, научных и по интересам, в том числе в рамках пяти инициатив Президента Республики Узбекистан. Занятия в лицее проводятся по всем общеобразовательным предметам. Углубленно изучаются такие предметы, как математика, физика, история, английский язык, родной язык и литература. Кроме того, организованы факультативные занятия, учитывающие интересы всех категорий учащихся, — рассказывает учитель русского и литературы высшей категории Гульнара Сейт­назарова.

Учебное заведение оборудовано компью­терами, лабораториями химии, физики, в учебных классах установлены интерактивные доски. Информационно-ресурсный центр насчитывает 7 с лишним тысяч различной литературы, в том числе, электронных изданий. У учащихся есть возможность обучиться вождению и получить права категории В и С.

Ребята участвуют в различных конкурсах, занимают призовые места. В этом году 20 из них были удостоены почетных грамот МВД Республики Каракалпакстан, принимая участие в показательных выступлениях по рукопашному бою. Окончившие лицей с красным дипломом будут зачислены в специализированные учебные заведения без тестовых испытаний, на основе собеседования.

Сегодня в Нукусском военно-академическом лицее «Темурбеклар мактаби» МВД Республики Узбекистан обучаются более 200 ребят, занятия ведутся в 4 группах.

К подбору педагогов и наставников подход особый — на соответствующие должности они назначаются только после успешного прохождения конкурсных испытаний. Сейчас более 30 преподавателей с богатым опытом и знаниями готовят курсантов к службе на благо Родины.

А.Аминова