"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

3 декабря — Международный день инвалидов

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕГРАД

О его необычном таланте и достижениях уже рассказывала наша газета более 10 лет назад. Тогда, в 2008 году, он был школьником.

Незаметно пролетело тринадцать лет, а Саламат Авезов не перестает удивлять и радовать своих родных и сверстников своими достижениями и успехами. Наблюдая за его творениями, невольно приходит мысль о том, что, и иные физически здоровые люди не могут вот так, как он достичь высоких целей. А ему помогли терпение, старание и сила воли.

Уроженец города Нукуса С.Авезов родился в 1983 году. Врачи поставили диагноз — ДЦП (детский церебральный паралич). С 1992 по 2002 годы он учился в столичной общеобразовательной школе №32. С детства у него проявился интерес к компью­терным технологиям. В 1997 году Саламат получает сертификат об окончании курсов в Обществе инвалидов республики и получает специальность оператора ЭВМ. За отличную успеваемость он экстерном заканчивает школу.

С ранних лет он рос любознательным, и старался досконально изучить все, что вызывало интерес. Так, например, он увлекся изучением английского языка. И с 2000 по 2002 годы он обучался на курсах английского языка в Центре образования и развития «Прогресс». Здесь же он через два года успешно заканчивает Бизнес-школу и получает диплом по специальности «Деловой английский язык и основы бизнеса». Это дало ему возможность работать волонтером в совместной программе ООН и IATP|IREX «Интернет в школах Узбекистана» и волонтером в Обществе инвалидов Республики Каракалпакстан. А с 2005 года являлся членом Союза молодежи Республики Каракалпакстан.

В целях дальнейшего развития своих знаний Саламат в 2008 году поступает в Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми. Здесь ему открылись еще неведанные стороны мира современных технологий. Учитывая способности С.Авезова, руководство вуза оставляет его лаборантом, в дальнейшем он стал заведующим, а потом инженером отдела безопасности труда и гражданской обороны.

За эти годы Саламат смог достичь высоких результатов в работе и творческой деятельности. Созданный им в 2019 году общественно-правовой сайт «MEXR TILSIMI.uz и личный веб-сайт «SA.KR.UZ» на сегодняшний день стал близким советником для людей с ограниченными возможностями нашей республики. При помощи сайта они могут решить свои социальные проблемы, возникающие в их повседневной жизни. В настоящее время на телеграм-канале Саламата более 9 тысяч подписчиков.Основная деятельность сайта направлено на освещение социальных и актуальных материалов, а также предлагаются юридические услуги (в лице двух юристов) для людей с ограниченными возможностями.

В частности, здесь опубликованы постановления и указы Президента страны, вышедшие с 1991 по 2020 годы, посвященные социальной поддержке Общества инвалидов и другим вопросам, касающихся их деятельности.

За вклад в развитие юридической грамотности у людей с ограниченными возможностями, а также активное привлечение их в общественную жизнь, в 2019 году Саламат Авезов стал победителем номинации «Самый лучший сайт года» и был награжден национальной премией Республики Каракалпакстан «Хошамет — 2019».

А недавно его сайт занял первое место на финальном этапе конкурса «Применение инновационных технологий при осуществлении правовой пропаганды», организованного Министерством юстиции Республики Узбекистан.

У Саламата много планов. Для их реализации, по его мнению, не существует никаких преград.

Х.Халилаева.

На снимке: Саламат с отцом Юлдашем Авезовым.