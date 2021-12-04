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СОСТЯЗАНИЕ ЛУЧШИХ ПРОПАГАНДИСТОВ

23 ноября текущего года в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования состоялся каракалпакстанский этап смотра-конкурса «Образцовый пропагандист», организованный совместно Каракалпакским отделением Республиканского центра духовности и просветительства, Министерством народного образования Республики Каракалпакстан и Союзом писателей Каракалпакстана.

В конкурсе состязались 17 самых лучших пропагандистов по культурно-творческим вопросам, отобранных из 730 школ республики.

Выступивший на церемонии открытия мероприятия председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов отметил чрезвычайную важность введения в общеобразовательных учреждениях должности специалиста по культурно-творческому воспитанию, предусмотренного постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы» и пожелал успехов участникам конкурса.

По итогам увлекательного состязания лучшим был признан пропагандист по культурно-творческим вопросам общеобразовательной школы №6 Кегейлийского района Абдирахман Койлыбаев, его коллега из общеобразовательной школы №24 Канлыкульского района Гульмира Узакбергенова заняла второе место, третьего места удостоена представительница специализированной инновационной школы №8 Муйнакского района Венера Садуллаева.

Им вручены дипломы и денежные сертификаты на, соответственно, пять, три и два миллиона сумов.

Также в ходе конкурса были названы лучшие в номинациях «Самый современный пропагандист», «Самый творческий пропагандист», «Самый креативный пропагандист», «Самый передовой пропагандист», «Самый активный пропагандист». Каждый из них кроме диплома получил по пятьсот тысяч сумов.

Группа активных участников также были отмечены почетными грамотами и ценными подарками.

А.Жиемуратов,

ККИА.