"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ОТМЕЧЕН ТРУД ВОЛОНТЕРОВ

В честь предстоящего 5 декабря Международного дня волонтёра в Каракалпакском государственном театре юного зрителя прошло праздничное мероприятие.

На нем выступили постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Матильда Димовска, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Узбекистан Ёшинори Фуджияма, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Ю Ю, министр здравоохранения Республики Каракалпакстан Мурад Курбанов, подчеркнувшие огромное значение совместных проектов, направленных на укрепление здоровья населения, проживающего в условиях неблагополучной экологической ситуации, бескорыстный труд волонтёров в деле предупреждения и лечения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Отмечалось, что в настоящее время в рамках осуществления совместной программы ПРООН, ЮНФПА при финансовой поддержке правительства Японии «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения» в Муйнакском, Кунградском, Шуманайском, Канлыкульском, Ходжейлийском, Нукусском, Кегейлийском, Чимбайском, Бозатауском, Караузякском и Тахтакупырском районах, количество задействованных волонтёров достигло 2081 человека. Они проводят бесценную работу по предупреждению и лечению COVID-19, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, широкой пропаганде здорового образа жизни. Особенно следует отметить их доблестный труд в период карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

За январь-ноябрь этого года консультациями волонтёров были охвачены почти 26 тысяч семей.

На мероприятии группе представителей волонтёрского движения были вручены памятные подарки.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой мастеров искусств.

ККИА