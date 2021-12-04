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НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В АКМАНГИТЕ

В поселке Акмангит Нукусского района состоялась церемония сдачи в эксплуатацию малой спортивной площадки проекта «Street Workout».

На церемонии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который отметил пристальное внимание, уделяемое Президентом нашей страны вопросам дальнейшего развития физкультуры и спорта, массового вовлечения молодежи в различные спортивные занятия и горячо поздравил собравшихся с вводом в строй нового спортивного объекта.

Как известно, недавно команда по мини-футболу «Акмангит» Нукусского района заняла почетное четвертое место среди 14 команд на турнире за Кубок председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан. В результате она завоевала сертификат на постройку футбольной площадки проекта «Street Workout».

Спортивный объект стоимостью 1 миллиард 300 миллионов сумов был построен в короткие сроки. Вступление в строй новой современной спортивной площадки вызвало прилив энтузиазма у молодых любителей спорта района.

Гости стали зрителями состязания молодых спортсменов.

ККИА