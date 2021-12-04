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ПРИЕМЫ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурат Камалов принял постоянного представителя Программы развития ООН в Узбекистане Матильду Димовску, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Узбекистан Ёшинори Фуджияму, представителя Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Ю Ю.

Приветствуя высоких гостей, руководитель республики рассказал им о практических мерах по социально-экономическому развитию региона, повышению жизненного уровня и благосостояния населения, стабилизации экологической ситуации, вызванной высыханием Аральского моря. Он особо отметил активную деятельность ПРООН, Фонда народонаселения в этих процессах.

Выразив искреннюю признательность за теплый прием, гости внесли ряд конструктивных предложений касательно поддержки масштабных социальных и экономических реформ, качественного улучшения экологического положения и охраны окружающей среды края, реализации совместных проектов.

В этот же день зарубежные гости приняли участие в церемониях запуска проектов, реализуемых при финансовой поддержке ПРООН, Фонда ООН по народонаселению и посольства Японии в нашей стране.

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25 ноября этого года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегии в Республике Узбекистан Джона Микала Квистадта.

На встрече М.Камалов рассказал о положительных результатах конструктивного сотрудничества между Узбекистаном и Норвегией в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и других областях. В частности, глава нашей республики дал высокую оценку активности Норвегии в финансировании деятельности Многопартнерского Трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Господин Дж.М.Квистадт с удовлетворением отметил положительные результаты принимаемых мер по устранению негативных экологических последствий усыхания Аральского моря, охране здоровья жителей Приаралья, осуществляемых реформ, нацеленных на повышение качества жизни людей.

В ходе приема стороны обменялись мнениями по дальнейшему углублению и развития сотрудничества.

ККИА