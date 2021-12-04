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ЗАБОТА О МАЛОИМУЩИХ СЛОЯХ НАСЕЛЕНИЯ

26 ноября сего года на территории сельского схода граждан «Канлыкуль» Канлыкульского района состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию 20-квартирного жилого дома.

В ней приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, представитель АО «Узбекнефтегаз» О.Сагдиев, хаким района А.Ибрагимов, представители широкой общественности.

Выступившие на мероприятии отметили, что за счет средств АО «Узбекнефтегаз» в размере 1 миллиарда 620 миллионов сумов старое бездействующее здание сельской поликлиники было капитально реконструировано, перепланировано под жилой дом и передано малообеспеченным семьям, лицам, нуждающимся в посторонней помощи.

В двухэтажном здании расположены 20 квартир, в которых созданы благоприятные условия. Каждая квартира оснащена отопительной системой.

Вместе с ключами от квартир их владельцам также вручены наборы бытовой техники.

Пресс-служба хакимията

Канлыкульского района