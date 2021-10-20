"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Коммунальная сфера

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА

Осень продолжает баловать теплыми днями, но холода не за горами. Жители нашей республики ощущают их одними из первых, резко — континентальный климат, это не только ветры, но и морозная зима.

Мерзнуть на улице одно дело, а вот в холодной квартире — совсем другое. И если в новостройках система отопления зависит от электричества и напора газа, как впрочем, и в частном секторе, но в многоквартирных домах, возведенных десятки лет назад — от коммунальщиков. На подготовку к осеннее-зимнему сезону только в Нукусе из бюджета выделен 1 миллиард сумов, эти средства направлены на ремонт и реконструкцию котельных, обеспечивающих подачу тепла, как в многоквартирные дома, так и социальные объекты. Сюда входят также демонтаж и замены, теплоизоляция труб. Как сообщилив Минис­терстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан,все котельные работают в штатном режиме.

Велись в регионе и мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией 135 многоквартирных домов, благоустройству придомовых территорий. В список дел вошли замена входных подъездных железных дверей, в том числе с кодами, тротуарных плиток, ремонт инженерных сетей, фасадов, строительство сетей наружного освещения и детских площадок. Мест, где дети могут играть, стало на 15 больше. На эти цели Фондом развития региона Приаралья при Министерстве финансов Республики Узбекистан было направлено свыше 30 миллиардов сумов. Еще свыше 90 домов были приведены в надлежащий вид за счет средств, выделенных из государственного бюджета и Министерства жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана — это более 7 миллиардов сумов. Работы по капитальному ремонту крыш, фасадов и подъездов продолжаются.

До 2026 года в республике планируется построить 65 детских площадок, а отремонтировать почти 700 многоквартирных домов. Помимо основных работ, направленных на улучшение внутренних коммуникаций и ремонт подъездов, будет вести строительство общественных туалетов. В них нуждаются более 60 домов, в которых отсутствуют санузлы.

В августе прошлого года вступил в силу Закон «Об управлении многоквартирными домами», согласно которому взять на себя ответственность по управлению может взять, как индивидуальный предприниматель, так и товарищество собственников жилья. Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания и ее территориальные подразделения призваны следить за надлежащим функционированием жилищного фонда и решать возникающие проблемы. Их у жильцов немало. Многие владельцы квартир в разных частях Нукуса сетуют на воду в подвалах и запах нечистот в подъездах, нерасторопность представителей ТЧСЖ, неделями не реагирующих на заявления собственников. Нередко им, помимо положенных по договору отчислений, приходится вновь собирать деньги, чтобы оплатить услуги сторонних работников, готовых устранить недостатки. О своих проблемах они сообщают в Агентство по защите прав потребителей, столичный хокимият, инспекцию при Минжилкомобслуживания. Их представители стараются своевременно решить эти проблемы. У многих товариществ большие долги по кредиту, выплатить его нет возможности потому как жильцы, наученные горьким опытом общения с ТЧСЖ, отказываются от предоставления, а точнее, непредоставления, услуг.

Продолжая тему обеспечения теплом, стоить отметить, что отопительный сезон в республике начался в первых числах октября. Общеобразовательные учебные заведения подключены к локальной и централизованной сетям отопления, в отдаленных населенных пунктах тепло в школах обеспечивается за счет угля и другого альтернативного топлива.

А.Аминова