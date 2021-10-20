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ДЕЙСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЮ ПРИАРАЛЬЯ

13-14 октября текущего года представительством Программы развития ООН и Ми­нистерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан был организован медиа-тур для представителей государственных и частных средств массовой информации с целью ознакомления с ходом реализации проектов при помощи Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья и правительства Японии в пяти районах Каракалпакстана.

В медиа-туре принимали участие специалисты МИВТ Узбекистана, представители интернет-сайтов «Sputnik.uz», «Bugun.uz», «Muhbir Daliev», издательства «Bright Uzbekistan», телеканала «Узбекистан-24» и других изданий.

Сегодня Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья при попечительстве фондов и организаций ООН осуществляет работу по развитию сельской местности, улучшению условий жизни населения, пострадавшего от последствий высыхания Аральского моря, раскрытию созидательного и инновационного потенциалов молодежи, женщин, лиц с инвалидностью, обеспечению их стабильным доходом, обеспечению продовольственной безопасности региона, созданию возможностей для получения качественного образования и медицинского обслуживания.

Тур начался с посещения Кунградского района. Здесь они побывали в районной центральной больнице и 22-й семейной поликлинике в ССГ «Суенли», где осуществляются меры в рамках совместной программы ПРООН, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

После завершения проекта более семи тысяч жителей данной местности получат возможность пользоваться чистой питьевой водой.

Также был решен вопрос установки электрических трансформаторов на территориях ряда сельских населенных пунктов, в частности ССГ «Адебият», где проживают 410 человек. А в целом, в результате этих практических мер шесть населенных пунктов Кунградского, Бозатауского и Муйнакского районов общей численностью 3685 человек будут бесперебойно снабжаться электрической энергией.

Также, в настоящее время по 10 молодых людей из каждого перечисленных выше районов проходят тренинги по программе «Сантехник-ПП». Они организованы как непосредственно, так и в онлайн-режиме.

Кунградский районный перинатальный центр также получил помощь со стороны Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Кроме того, в рамках совместной программы ЮНИСЕФ-ЮНФПА в перинатальных центрах вышеуказанного, а также Берунийского районов и города Нукуса проведены ремонтные работы.

В Бозатауском районе представители СМИ ознакомились с объектами интенсивного садоводства. Здесь 6 гектаров засажены устойчивыми к резко-континентальному климату полукарликовыми плодовыми деревьями. Применяются солнечные панели и система капельного орошения. Это позволит вдвое сократить расходы воды и на 80 процентов повысить урожайность.

ПРООН совместно с ЮНФПА при финансовой поддержке правительства Японии запущен проект «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения». Проект охватывает меры по реконструкции и ремонту школ, бесперебойному обеспечению населения электроэнергией, реконс­трукции систем водоочистки. В настоящее время жители пяти населенных пунктов района общим числом 3491 человек имеет возможность потреблять чистую воду.

С ходом и результатами аналогичных работ гости ознакомились и в населенных пунктах Каракузякского и Чимбайского районов.

А.Жиемуратов,

корреспондент ККИА.