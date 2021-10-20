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«ВЫ НУЖНЫ НАМ!»

Региональным филиалом Благотворительного общественного фонда «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана в Республике Каракалпакстан была проведена благотворительная акция под лозунгом «Вы нужны нам!» для малообеспеченных, нуждающихся семей, в которых проживают люди с нарушениями слуха и речи.

В рамках мероприятия был накрыт стол для 100 человек с нарушениями речи и слуха. Каждому из них были выданы продукты питания.

— В нашей стране, где интересы человека превыше всего, никто не останется в стороне, — говорит исполняющий обязанности руководителя каракалпакского филиала благотворительного общественного фонда «Вакф» Исломбек Тажетдинов. – Общественный фонд регулярно навещает людей с ограниченными возможностями, одиноких пожилых, потерявших близких и малообеспеченные семьи, нуждающиеся в помощи, и обеспечивает их продуктами питания. Подобные благотворительные акции продолжаются во всех регионах.

Д.Абибуллаев