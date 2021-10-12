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Спорт

ВТОРЫЕ НА КУБКЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

На прошедшем в конце сентября в Бухарской области Кубке Независимости Узбекистана по баскетболу среди мужчин команда «Арал» из Нукуса заняла второе место.

В своей группе наши баскетболисты состязались с соперниками из Самаркандской области, города Ташкента и ФСК «Согдиана» из Навои. Заняв на групповом этапе второе место, в полуфинале команда «Арал» обыграла бухарцев, однако, в финале уступила сильной команде из Ташкента.

Выступившие под руководством главного тренера Тимура Мамбетжумаева наши баскетболисты Абужан Толегенов, Хамид Мырзабаев, Айдос Кыдырниязов, Мухаммед Убайдуллаев, Омари Шарашенидзе, Алланазар Жуманиязов, Нурсултан Жумашев, Аллаяр Ешимбетов, Умид Бабаджанов, Нурсултан Бекмуратов, в основе своем, являются студентами Нукусского филиала Государственного университета физической культуры и спорта. Весомый вклад в успех также внес играющий тренер Республиканской специализированной детской и юношеской школы по игровым видам спорта и легкой атлетике Виктор Гусев.

ККИА