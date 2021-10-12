"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ

В день выборов Президента Узбекистана жители нашей республики смогут проголосовать на 656 избирательных участках. Подавляющая их часть, а именно 558 участков, расположена в общеобразовательных учреждениях.

Разместились участки также в зданиях сходов граждан, центрах культуры и досуга, медицинских учреждениях и других зданиях. В состав участковых избирательных комиссий вошли работники сфер образования, медицины, представители органов самоуправления граждан, средств массовой информаций, негосударственных некоммерческих организаций. Из них 4457 членов комиссий имеют опыт участия в избирательном процессе, еще 3929 предстоит сделать это впервые.

В составе комиссий немало представительниц прекрасного пола, их 3750, при этом свыше 170 женщин возглавляют участковые комиссии.

Все комиссии полностью укомплектованы необходимой оргтехникой, обеспечены телефонной связью и интернетом. Налажена информационная система управления избирательным процессом, которой управляют операторы, вводящие все необходимые данные. Следить за процессом выборов 24 октября смогут более 1300 наблюдателей и полномочных представителей 5 партий, которым выданы соответствующие документы.

Более 50 представителей СМИ, получивших аккредитацию, смогут освещать ход выборов. Получить ответы на интересующие вопросы, избиратели могут в социальных сетях — t.me/saylaw_2021, facebook. com/saylaw 2021, где также публикуются все мероприятия, проводимые 1-й Каракалпакстанской окружной избирательной комиссией. Здесь же можно ознакомиться с биографиями кандидатов в Президенты, их программами.

С конца сентября в Каракалпакстане находятся долгосрочные международные наблюдатели Фабрицио Вельмини и Якуб Херольд, которые посетили окружную избирательную комиссию и встретились с ее председателем У.Жалменовым.

В ходе встречи международные наблюдатели были проинформированы о процедурах образования избирательного округа и избирательных участков, утверждения их членов, порядке публикации информаций о членах избирательных комиссий в прессе, норм избирательного законодательства в целом.

А.Аминова