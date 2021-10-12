"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Двадцать пять воспитанников Нукусской школы-интерната оперы и бахши — первые ласточки, которым через несколько лет предстоит возвестить о своем таланте, знаниях и навыках, полученных за годы учебы.

Сегодня у этих пятиклассников до обеда уроки, как и у всех их ровесников, после обеда они начинают постигать великое таинство музыкального искусства. Четырнадцать из них обучаются по классу бахши, одиннадцать — вокала. Занимаются с мальчиками и девочками наставники, чьи имена, как звезды, которых ученики видели на экранах телевизоров. Лауреаты премии «Нихол» Наурыз Мухаммедияров и Сапарбай Шерманов, Алымбай Каримов, заслуженный артист Каракалпакстана Дарибай Хожамбергенов и другие педагоги видят в своих подопечных огромный потенциал. У преподавателей есть возможность уделять максимальное внимание каждому ученику, работать над техникой исполнения, постановкой голоса и опоры, артикуляцией.

Будущие народные исполнители осваивают нотную грамоту. Игре на дутаре они учились на слух, теперь узнают, как из нот складывается музыка.

— Освоить все тонкости академического вокала непросто, здесь важно соблюдение рамок и канонов. Умение брать самые высокие и низкие ноты, контролировать плавность перехода приходит со временем, — говорит директор школы–интерната Д.Хожамбергенов. — Наша задача состоит в обучении воспитанников грамотному и выразительному художественному исполнению вокальных произведений, навыкам свободного и уверенного общения с аудиторией, самостоятельной работе с музыкальным инструментом. У наших ребят все отлично получается. И первое выступление на большой сцене является тому пример. В День учителей и наставников они приняли участие в праздничном концерте, прошедшем в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха, где исполнили знаменитую неаполитанскую песню на итальянском языке. Частью образовательного процесса являются выступление педагогов, такие мастер-классы многое дают детям.

Воспитанники школы учатся мастерству у лучших вокалистов республики. Д.Хожамбергенов — исполнитель роли Ажинияза в одноименной опере, Аллаяр бия в «Гулаим», Ел агасы в «Тумарис», арий из опер «Иоланта», «Травиата», «Тоска». Он благодарен своим наставникам Базарбаю Надырову и Максету Ходжаниязову за те знания, которые они ему дали. Теперь он сам передает их своим ученикам.

Юные исполнители фольклора также оттачивают свое мастерство. Помогают им в этом народный бахши Каракалпакстана Кайрат Утемуратов, Гульнара Алламбергенова, Мухамедияр Туребаев, другие преподаватели, которые не раз заявляли о себе на самых высоких музыкальных подмостках. Участие в международных конкурсах и фестивалях они совмещают с работой с детьми, приносящей огромную радость и удовольствие.

Айзия Сейпуллаева и Жасмина Пахратдинова, по словам педагогов, подают большие надежды. Девочки знают отрывки из нескольких эпосов, на прослушивании во время поступления в школу они поразили педагогов своим сильным голосом.

— Когда я узнала, что в Нукусе открывается школа оперы и бахши, сказала родителям – хочу в ней учиться. Моя мечта сбылась, — признается А.Сейпуллаева.

По словам заместителя директора школы Есмурзы Каримова для воспитанников и педагогов разработан тематический план, рассчитанный на ближайшие семь лет. Творческий поиск, использование инновационных технологий, проведение открытых уроков и мастер-классов, отчетные концерты являются главными составляющими учебной работы коллектива наставников и их подопечных.

... У ребят все только начинается. Познавать волшебный мир музыки и делать успехи им очень нравится. Первые шаги навстречу своему будущему они уже сделали. Радовать своим творчеством, удивлять и восхищать талантом у них обязательно получится.

А.Аминова