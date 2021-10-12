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Международный спорт

НУКУС ПРИНЯЛ МАСТЕРОВ БОЕВОГО ИСКУССТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Недавно в спортивном комплексе «Манеж» города Нукуса прошел чемпионат Центральной Азии по смешанным боевым искусствам среди любителей.

На церемонии открытия турнира прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Затем президент Международной федерации смешанных боевых искусств господин К.Браун, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов поздравили собравшихся с открытием чемпионата и пожелали успехов спортсменам.

В организованном Конфедерацией по смешанным боевым искусствам Центральной Азии приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, состязавшихся в десяти весовых категориях.

Турнир прошел при подавляющем преимуществе бойцов Узбекистана и Казахстана. Так, до финала дошли 8 казахстанцев и 7 наших спортсменов. Однако, из них лишь трое гостей стали чемпионами, а все узбекистанцы одержали победы в финальных боях.

Чемпионами Центральной Азии стали Ерсултан Шакенбай из Казахстана в (52,2 кг), Джамшид Тиллаев (Узбекистан, 56,6 кг), Еркебулан Бега­сылулы (Казахстан, 61,2 кг), Шукурджан Рустамов (Узбекистан, 65,8 кг), Неъмат Асадов (Казахстан, 70,3 кг), Мунис Муминджанов (Узбекистан, 77,1 кг), Закир Мамарасулов (Узбе­кистан, 83,9 кг), Хусанбай Рахимов (Узбекистан, 93 кг), Хасанбай Рахимов (Узбекистан, 120,2 кг), Ихтияр Халмуратов (+120,2 кг).

— Из-за пандемии многие соревнования ранее пришлось отложить, — говорит один из победителей И.Халмуратов. — Турнир в Нукусе прошел на высоком организационном и спортивном уровне. Теперь будем готовиться к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Казахстане.

Чемпионам и призерам вручены памятные призы.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.