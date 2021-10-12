НУКУС ПРИНЯЛ МАСТЕРОВ БОЕВОГО ИСКУССТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Недавно в спортивном комплексе «Манеж» города Нукуса прошел чемпионат Центральной Азии по смешанным боевым искусствам среди любителей.
На церемонии открытия турнира прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.
Затем президент Международной федерации смешанных боевых искусств господин К.Браун, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов поздравили собравшихся с открытием чемпионата и пожелали успехов спортсменам.
В организованном Конфедерацией по смешанным боевым искусствам Центральной Азии приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, состязавшихся в десяти весовых категориях.
Турнир прошел при подавляющем преимуществе бойцов Узбекистана и Казахстана. Так, до финала дошли 8 казахстанцев и 7 наших спортсменов. Однако, из них лишь трое гостей стали чемпионами, а все узбекистанцы одержали победы в финальных боях.
Чемпионами Центральной Азии стали Ерсултан Шакенбай из Казахстана в (52,2 кг), Джамшид Тиллаев (Узбекистан, 56,6 кг), Еркебулан Бегасылулы (Казахстан, 61,2 кг), Шукурджан Рустамов (Узбекистан, 65,8 кг), Неъмат Асадов (Казахстан, 70,3 кг), Мунис Муминджанов (Узбекистан, 77,1 кг), Закир Мамарасулов (Узбекистан, 83,9 кг), Хусанбай Рахимов (Узбекистан, 93 кг), Хасанбай Рахимов (Узбекистан, 120,2 кг), Ихтияр Халмуратов (+120,2 кг).
— Из-за пандемии многие соревнования ранее пришлось отложить, — говорит один из победителей И.Халмуратов. — Турнир в Нукусе прошел на высоком организационном и спортивном уровне. Теперь будем готовиться к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Казахстане.
Чемпионам и призерам вручены памятные призы.
Д.Абибуллаев,
корреспондент ККИА.
Фото М.Хабибуллаева.