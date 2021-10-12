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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

9 октября этого года состоялось очередное заседание 1-й Каракалпакстанской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан.

В заседании, организованном в режиме видео-конференц-связи, приняли участие члены окружной избирательной комиссии, ответственные работники хакимиятов города и районов, Каракалпакского республиканского управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Каракалпакского республиканского филиала АК «Узбектелеком», АО «Каракалпакские территориальные электрические сети»,представители средств массовой информации.

Вел заседание председатель комиссии У.Жалменов.

На нем были рассмотрены вопросы, исходящие из требований ряда статьей Избирательного кодекса Республики Узбекистан, в частности, организация участковыми избирательными комиссиями досрочного голосования, организация проведения выборов избирательными участками в соответствии с условиями пандемии, бесперебойное функционирование телефонной связи и Интернета, стабильное обеспечение электрической энергией.

Отмечалось, что в соответствии со статьей 29 Избирательного кодекса, гражданам обеспечивается возможность ознакомиться со списком избирателей в помещении участковой избирательной комиссии, а также касающимися их данными из списка избирателей через официальный веб-сайт Центральной избирательной комиссии. Гражданам, находящимся в иностранных государствах, обеспечивается возможность ознакомления с касающимися их данными из списка избирателей также через официальные веб-сайты Минис­терства иностранных дел, дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в инос­транных государствах.

Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления за пятнадцать дней до выборов, а на участках, образованных при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в иностранных госу­дарствах, в санаториях и домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, в местах содержания под стражей и лишения свободы, — за три дня до выборов.

Участковая избирательная комиссия оповещает о месте и времени ознакомления со списком. Избирательные комиссии могут вносить изменения в списки избирателей также после их представления для всеобщего ознакомления. Внесение изменений в списки избирателей прекращается за пять дней до выборов.

На заседании члены комиссии и соответс­твующие ответственные работники, прикрепленные к районам, дали информации по этим вопросам.

В ходе рассмотрения второго вопроса по­вестки дня отмечалось, что в соответствии со статьей 57 Избирательного кодекса, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование. Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов.

Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии.

На основе постановления Центральной избирательной комиссии №1142 от 5 октября текущего года, досрочное голосование будет проводиться с 14 октября 2021 года до конца дня 20 октября 2021 года. Досрочное голосование на участке продлится с 9-00 до 19-00. В ходе заседания рассмотрены меры, принимаемые участковыми избирательными комиссиями по организации досрочного голосования.

Также были заслушаны информации представителей Каракалпакского республиканского управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Каракалпакского республиканского филиала АК «Узбектелеком», АО «Каракалпакские территориальные электрические сети» о состоянии работы по организации проведения выборов Президента Республики Узбекистан в профильных направлениях.

По рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления 1-й Каракалпакстанской окружной избирательной комиссии.

Пресс-служба 1-й Каракалпакстанской окружной избирательной комиссии