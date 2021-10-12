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КОРРУПЦИЯ — УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ

В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялось первое заседание территориального совета по противодействию коррупции.

В нем участвовали представители Агентства по противодействию коррупции, Торгово-промышленной палаты, члены территориального совета по противодействию коррупции Республики Каракалпакстан и сотрудники СМИ.

Заседание провел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан — председатель территориального совета по противодействию коррупции Республики Каракалпакстан М.Камалов.

В последние годы в стране последовательно осуществляют реформы, направленные на предупреждение и борьбу с коррупцией, совершенствуется система оценки рисков коррупции при исполнении должностных обязанностей. Устраняются бюрократические барьеры, сокращается теневая экономика, реализуется проект «Сектор, свободный от коррупции». В борьбе с коррупцией очень важна эффективная система выявления и устранения причин, способствующих коррупции. В Указе Президента Республики Узбе­кистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» от 29 июня 2020 года определены задачи по созданию Национального совета Республики Узбекистан по противодействию коррупции и его территориальных советов.

В соответствии с решением заседания Национального совета Республики Узбекистан по противодействию коррупции от 19 августа 2021 года утверждены Положение о территориальных советах по противодействию коррупции Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента, а также список членов территориальных советов.

На заседании были представлены члены территориального совета по противодействию коррупции, заслушаны и обсуждены доклады, посвященные роли территориальных советов в борьбе с коррупцией и Торгово-промышленной палаты — в предупреждении и противодействии коррупции в бизнесе.

Д.Абибуллаев,

УзА.