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Спорт

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Улугбек Рашитов стал первым спортсменом, принесшим «золото» Узбекистану на Олимпийских играх в Токио. Девятнадцатилетний таэквондист одолел в финале чемпиона мира 2019 года, 22-летнего британца Брэдли Синдена со счётом 34:29, став олимпийским чемпионом.

Олимпиаду-2020 атлет запомнит на всю жизнь. И не только благодаря феерической победе, но и тому, что впервые в истории Олимпийских игр по таэквондо ему выпало участвовать в пяти схватках.

... Для сотен мальчишек и девчонок по всей стране Улугбек стал примером для подражания, потому встреча с ним для ребят — настоящее событие.

В эти дни олимпийский чемпион совершает турне по регионам Узбекистана, где его ждут ребята, как и он когда-то, делающие первые шаги к победе. Первая встреча с юными таэквондистами прошла в ДЮСШ №1 города Нукуса, которые смогли не только задать вопросы своему кумиру, но и поучаствовать в мастер-классе от олимпионика.

— В жизни было множество моментов, когда я хотел бросить таэквондо, уйти в футбол, потому что ничего не получалось. Но тренер не дал мне сделать этого, сказав, что каждое мое поражение — это урок. Он поддерживал меня, мотивировал, благодаря чему я решил остаться, и ни капли не пожалел об этом, — рассказал ребятам Улугбек Рашитов. — Еще совсем недавно я был таким же, как вы, ребенком, который приходил на тренировки, чтобы совершенствовать свое мастерство. Мой тренер, Павел Хан всегда говорит мне: верь в себя и у тебя все получится...

... Ребята засыпали чемпиона вопросами, им было интересно узнать, как стать лучшим, что помогает двигаться дальше, о чем мечтает чемпион.

— Десять лет назад у меня была мечта — увидеть южнокорейского бойца Ли Дай Хуна и сфотографироваться с ним. Но судьба распорядилась иначе. В Токио меня ожидал поединок с этим трехкратным чемпионом мира. И я взял верх над ним, — вспоминает Улугбек. — Перед боем тренер сказал мне, что настал твой час. Пришел момент и великому Ли Дай Хуну уступать молодым.

Спрашивали юные спортсмены и о том, кто привел его к победе.

— К победе меня вел наставник, моя семья, сборная команда, все, кто болел за меня, сидя у экранов телевизора. Она принадлежит не только мне, а в первую очередь, моей стране, в которой я родился и вырос, где создаются все условия для подготовки чемпионов, — рассказывает У.Рашитов.

Олимпийского чемпиона ждут и в других регионах страны. Его тур организован официальным боттлером компании Pepsi Co в Узбекистане International Beverages Tashkent. Компания вносит весомый вклад в развитие различных видов спорта в стране, участвуя в организации крупных соревнований по футболу, хоккею, боксу, тяжелой атлетике и другим видам спорта. В рамках Меморандума о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом и торговой маркой Pepsi организована работа по активной поддержке массового спорта в республике, вовлечению одаренной молодежи в спорт.

А.Аминова