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ПОДГОТОВКА К ВАЖНОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КАМПАНИИ

По всей стране идет усиленная организационная подготовка по проведению выборов Президента Республики Узбекистан, которые состоятся 24 октября текущего года.

19-й избирательный участок, дислоцированный на территории махаллинского схода граждан «Дослык» города Нукуса, в настоящее время занимается составлением списков избирателей.

— Избирательный участок охватывает 19 улиц, — говорит председатель участковой избирательной комиссии Д.Даулетназаров.- Число граждан, имеющих право голоса, составляет 2444, из них, 75 человек — с ограниченными возможностями, еще 24 – впервые участвуют в голосовании. Наша комиссия состоит из 15 человек.

На сегодняшний день организационные мероприятия по проведению выборов практически осуществлены, в том числе, оборудованы камеры наблюдения, участок оснащен мебелью, оргтехникой, компьютерами с подключением к Интернету, установлен резервный источник питания электроэнергией (движок), имеются в наличии противопожарные средства.

ККИА