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НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Как известно, по всей стране, под лозунгом «Уважение к пожилым — обычай, свойственный нашему народу», проводятся мероприятия в рамках «Недели пожилых людей».

7 октября текущего года в честь данного мероприятия в Нукусе для ветеранов был накрыт праздничный дастархан.

В нем в качестве почетных гостей приняли участие ветераны, плодотворно трудившиеся в различных сферах экономики и социальной жизни, внесшие достойный вклад в развитие нашей республики, ныне передающие свой бесценный опыт молодому поколению. Во встрече также участвовали представители активной молодежи.

На мероприятии присутствовал Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который вручил группе ветеранов нагрудные знаки «Ардаклы нураный» и «Уатан пидайысы».

Участникам встречи представлена концертная программа мастеров искусств Каракалпакстана.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан