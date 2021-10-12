"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

О ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

В работе сессии, прошедшей в режиме видео-конференц-связи, приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководители отраслей и секторов, представители средств массовой информации.

Сессию вступительным словом открыл и вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Депутаты избрали секретариат и утвердили повестку дня сессии.

По первому вопросу повестки дня — «О проекте Закона Республики Каракалпакстан «О фирменных наименованиях» выступила председатель Комитета по законности, судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции З.Реймова.

По данному вопросу также выступил депутат от избирательного округа №48 «Жинишке» Ш.Отемисов.

Депутаты приняли Закон.

На сессии по вопросу «О проекте Закона Республики Каракалпакстан «О правах лиц с инвалидностью» выступил председатель Комитета по вопросам социально-культурного развития и общественных объединений Д.Курбаниязов.

После выступления депутата от избирательного округа №61 «Бозжап» Б.Айтекова сессия приняла Закон.

Следующим в повестке дня был вопрос «Об избрании председателя Административного суда Республики Каракалпакстан».

В соответствии с требованиями Конституции Республики Каракалпакстан и Закона Республики Узбекистан «О судах», депутаты рассмотрели представление Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан об избрании Нурлипесова Амира Отеповича на должность председателя Административного суда Республики Каракалпакстан.

Депутаты приняли постановление об избрании А.О.Нурлипесова на должность председателя Административного суда.

На сессии также были рассмотрены вопросы «Об отчете директора филиала «Худудгаз Каракалпакстан» акционерного общества «Худудгаз таъминот» по реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа», «Об отчете начальника Главного управления туризма и спорта Республики Каракалпакстан об осуществленных в 2021 году мерах по развитию туризма в Республике Каракалпакстан», «Об отчете министра здравоохранения Республики Каракалпакстан по укреплению здоровья населения», «Об информации председателя Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды о реализации в 2019-2021 годах в Республике Каракалпакстан Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года», «Об утверждении постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятых в период между сессиями».

По всем рассмотренным вопросам депутаты приняли соответствующие постановления.

На этом двадцать вторая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА.