"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

«НОВОСЕЛОВ» СТАЛО БОЛЬШЕ

Студенческая жизнь... Пора надежд и открытий, испытаний на прочность и силу характера, годы, память о которых остается в сердце навсегда.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха — один из крупнейших вузов страны, здесь учатся юноши и девушки не только из многих областей Узбекистана, но и соседних республик. Шесть корпусов общежитий, или как их сейчас называют, Домов студентов, рассчитаны на 1300 с лишним жильцов. В этом году их значительно прибавилось. В комнатах, где жили по два человека, поселились еще столько же молодых людей. Все корпуса уже приняли постояльцев, некоторые из них проживают в общежитии с первого дня учебы в вузе. Один из них — студент 4 курса факультета иностранных языков Садулла Ходжаметов. Он, как и ряд его земляков, приехал на учебу из Турк­менистана. Всего в КГУ учатся более 100 молодых людей из этой соседней страны.

— Когда только поступил, думал снимать квартиру, но потом решил — лучше жить в общежитии. Удобнее, спокойнее, надежнее. К тому же, все в шаговой доступности — библиотека, спортивные площадки, кабинеты, оснащенные необходимой оргтехникой, рядом друзья и наставники, — говорит Садулла. — Дома не был почти два года, из-за пандемии нет возможности увидеть родных. Во время летних каникул также находился в общежитии. Созданные условия меня вполне устраивают, есть все, что нужно для проживания и подготовки к занятиям.

Фарангиз Хайтбаева живет в одной комнате с сестрой Иродой. У последней вторая группа инвалидности, поэтому Фарангиз старается всегда быть рядом. Хотя студентки учатся на разных факультетах, в университете пошли навстречу сестрам и разместили их вместе.

— Это очень важно для нас, ведь Ирода нуждается в моей поддержке. Впрочем, о ней забочусь не только я, но и другие студенты, педагоги — воспитатели, — делится будущий учитель физики Ф.Хайтбаева из Амударьинского района.

Педагог-воспитатель Багдагуль Бердишева вместе с комендантом Нукусбаем Абдуллаевым следят за порядком в одном из корпусов. Здесь на 100 с лишним студенток стало больше. В каждой из комнат установили двухъярусные кровати. Девушки признаются, что неудобств не испытывают. Вскладчину жить легче, есть возможность подтянуть друг друга по различным предметам.

— Девушек в общежитии в разы больше чем ребят. При формировании мест учитываются и те, кто уже учится, и «новоселы», — рассказывает педагог. — В первую очередь выделяем жилье студентам с инвалидностью, включенным в «железную» и «женскую» тетради. В каждом корпусе есть своя кухня с двумя газовыми плитами, холодильниками, санузлы, стиральные машины. Студенты сами следят за чистотой в помещениях, стараются не нарушать составленного ими же графика. Перед заездом жильцов был сделан косметический ремонт. Сейчас в вузе проходит вакцинация от коронавируса. Те, кто не успел привиться до начала учебы, могут сделать это по месту проживания в общежитии. Конечно, с увеличением количества проживающих забот прибавится. По словам методиста Гульжахан Ажибаевой, сложностей возникнуть не должно, а все вопросы оперативно будут решаться.

— Мы принимаем участие в судьбе каждого студента, поселившегося в общежитии. Проводим опросы, чтобы узнать, что их волнует, с какими проблемами сталкиваются. Принимаем во внимание их предложения по улучшению условий проживания, стараемся устранять возникающие неудобства своевременно, — рассказывает она. — Дисциплина, чистота, порядок — эти правила должны неукоснительно соблюдаться. В каждом корпусе есть свои клубы по интересам. Так что в свободное от учебы время юношам и девушкам есть, чем заняться.

Гумша Сапарова в следующем году получит диплом об окончании университета и вернется в родной город Дашговуз, областной центр Туркменистана.

— За четыре года жизни в общежитии, я стала самостоятельнее, научилась многому, — признается Гумша — Было уютно, как дома, за нас были спокойны наши родители и наставники. А это тоже имеет большое значение.

А.Аминова