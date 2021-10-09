Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:04:12, 09.10.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ШКОЛЕ

В Нукусе в Президентской школе прозвенел первый звонок.

Председатель Комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д. Курбаниязов, директор Президентской школы Н. Болтабаева, педагоги поздравили учащихся с началом нового учебного года.

Было отмечено, что в ходе своей поездки в  Каракалпакстан в 2018 году Президент  Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение о создании Президентских школ и открыть первую школу в  Нукусе. В прошлом учебном году Президентскую школу окончили 24 человека, почти все  поступили в престижные университеты США, Великобритании, Китая, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Австралии и других стран.  

В 5-6 классы в 2021-2022 учебном году заявки подали  5 381 ребенок, 5240 из них приняли. В каждый класс принято по 24 ученика.

— Поступил в Президентскую школу из Чимбайского района с высоким баллом, — говорит Жаксылык Джумабаев. — В будущем  постараюсь поступить в зарубежный университет и оправдать доверие своих родителей и учителей.  

Д.Абибуллаев, УзА.

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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