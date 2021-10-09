"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Статьи

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ШКОЛЕ

В Нукусе в Президентской школе прозвенел первый звонок.

Председатель Комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д. Курбаниязов, директор Президентской школы Н. Болтабаева, педагоги поздравили учащихся с началом нового учебного года.

Было отмечено, что в ходе своей поездки в Каракалпакстан в 2018 году Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение о создании Президентских школ и открыть первую школу в Нукусе. В прошлом учебном году Президентскую школу окончили 24 человека, почти все поступили в престижные университеты США, Великобритании, Китая, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Австралии и других стран.

В 5-6 классы в 2021-2022 учебном году заявки подали 5 381 ребенок, 5240 из них приняли. В каждый класс принято по 24 ученика.

— Поступил в Президентскую школу из Чимбайского района с высоким баллом, — говорит Жаксылык Джумабаев. — В будущем постараюсь поступить в зарубежный университет и оправдать доверие своих родителей и учителей.

Д.Абибуллаев, УзА.