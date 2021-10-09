"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Искусство

ДЕНЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КИНО

Как известно, с 28 сентября по 3 октября нынешнего года проходил XIII Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», в котором приняли участие представители кино и искусства многих народов мира. Международный кинофестиваль традиционно проводился в Ташкенте с 1968 года. Но потом по разным причинам фестиваль перестал проводиться. А недавно по инициативе Президента Республики Узбекистан он возродился.

В Нукусе в рамках данного кинофестиваля прошла пресс-конференция с азербайджанскими кинематографистами по программе «День азербайджанского кино».

Гости нашей столицы — исполнительный директор медиа-центра «Баку» Орман Алиев, режиссер, Афаг Юсифли, директор киностудии «Азербайджанфильм» Фариз Ахмадов, а также представители искусства Узбекистана, актриса театра и кино Фатима Ражаметова, режиссер Нурилла Нарзуллаев и молодые актеры рассказали о цели и задачах кинофестиваля, своей творческой деятельности.

— Мы близкие по языку и традициям народы, — говорит О.Алиев. — Я рад, что возрожден легендарный кинофестиваль, который некогда объединял представителей искусства стран Азии, Африки, Латинской Америки. Вниманию зрителей мы сегодня предлагаем наш фильм «Мы», в котором отражены переживания людей разных возрастов после недавней войны в Азербайджане. Надеемся, что этот фестиваль станет началом нашей совместной творческой деятельности.

На пресс-конференции журналисты получили ответы на интересующие вопросы.

Затем в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошел показ кинофильма «Мы».

Гостям была представлена концертная программа в исполнении мастеров искусств нашей республики.

Х.Халилаева