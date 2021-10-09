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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ БАХРОМ АБДУХАЛИМОВ:

ПОЭТАПНО ПОДНИМЕМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ, СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

29 сентября сего года в здании Каракалпакского управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялась встреча кандидата в Президента Республики Узбекистан от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Бахрома Абдухалимова с избирателями Каракалпакстана.

В ней приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, работники Каракалпакского республиканского, городского и районных советов партии "Адолат", активисты партии, депутаты Жокаргы Кенеса, кенесов народных депутатов города Нукуса и районов, представители средств массовой информации.

Прозвучали Государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Встречу вступительным словом открыл доверенное лицо кандидата, директор Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана А.Альниязов, который ознакомил участников с жизненным и трудовым путем кандидата.

Затем перед избирателями выступил кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Социал-демократической партии "Адолат" Б.Абдухалимов. Он рассказал о предусмотренных в своей предвыборной программе широкомасштабных мерах по развитию сфер образования, здравоохранения, судебно-правовой системы на основе приоритета закона, реализации принципов социальной справедливости, намерении поэтапно поднять на новый уровень проводимые в вышеназванных областях реформы.

В предвыборной программе подчеркивается тезис о приоритете закона и принципов социальной справедливости при наличии сильного и справедливого правосудия. На мероприятии обсуждались вопросы обеспечения объективного и справедливого ведения судебных процессов, равноправия сторон в судебных разбирательствах, совершенствования института адвокатуры, формирования и развития в обществе правовой культуры. Отраженные в программе вопросы разработки и реализации средне, и долгосрочных социально ориентированных экономических программ, построения новых подходов контроля над реализацией этих программ, развития инновационной экономики, рационального использования ключевых экономических инструментов получили положительную оценку участников встречи.

Кандидат также остановился на таких важных аспектах решения социально-экономических вопросов, как обеспечение единства государственного и частного сектора, занятости населения, прежде всего, путем создания новых рабочих мест для молодежи, социальной защиты тружеников, охват качественным медицинским обслуживанием всех социальных слоев, прочное формирование медицинской культуры у населения, повышение общественной активности женщин, дальнейшее совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса.

Также участники одобрили прогрессивные идеи о дальнейшей интенсификации процессов реформ всех ступеней системы образования для подготовки современно мыслящих, высокоинтеллектуальных специалистов. Отмечалось, что изложенные в программе важные направления, цели и задачи раскрывают полное созвучие идей социал-демократии и программных и политических принципов СДПУ "Адолат".

Избиратели с интересом обсуждали вопросы дальнейшего системного внедрения в жизнь конституционных норм в области построения демократического правового государства и справедливого общества, нашедших место в предвыборной программе кандидата.

В частности, заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководитель фракции СДПУ "Адолат" в нижней палате парламента страны З.Ибрагимова, доцент Нукусского государственного педагогического института М.Аскаров, председатель Каракалпакского республиканского совета СДПУ "Адолат" Н.Кайыпбергенов, декан факультета дошкольного образования Нукусского государственного педагогического института У.Сейтжанова, студент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха И.Айымбетов призвали собравшихся принять активное участие в предстоящих выборах Президента Узбекистана и поддержать предвыборную программу кандидата Бахрома Абдухалимова.

Участники предвыборной встречи получили ответы на интересующие их вопросы.

Во второй половине дня в Каракалпакском отделении Академии наук страны кандидат в Президенты Республики Узбекистан Б.Абдухалимов провел беседу за "круглым столом" с молодыми учеными. На ней состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам активной поддержки молодых научных кадров, выдвигаемых ими проектов и идей, а также устранению имеющихся в данном направлении недостатков.

ККИА