"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

Накануне всенародного праздника – Дня учителей и наставников, Указом Президента Республики Узбекистан группа особо отличившихся работников сферы образования и воспитания были награждены орденами, медалями, удостоились почетных званий, а постановлением Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан — почетных званий и нагрудных знаков.

30 сентября текущего года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан прошла церемония торжественного вручения государственных наград.

В ходе мероприятия Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов сердечно поздравил собравшихся со знаменательным праздником.

Было отмечено, что под непосредственным руководством Президента в нашей стране осуществляются кардинальные реформы в системе образования. Это еще раз нашло свое отражение в поздравительном послании главы государства учителям и наставникам Узбекистана. Награждение группы представителей сферы стало очередным проявлением заботы и внимания к ним.

На церемонии государственные награды торжественно вручены своим обладателям.

Выступившие от имени награжденных профессор кафедры узбекской литературы Нукусского государственного педагогического института, кавалер ордена «Фидокорона хизматлари учун» К.Курамбаев, учитель начальных классов специализированной государственной средней общеобразовательной школы №46 города Нукуса, заслуженный работник народного образования Республики Каракалпакстан А.Хегай, директор специализированной средней общеобразовательной школы №1 города Нукуса, кавалер ордена «Дустлик» Г.Абдирова, начальник отдела Министерства дошкольного образования Республики Каракалпакстан, заслуженный наставник молодежи Каракалпакстана З.Ережепова, директор детского центра «Баркамол авлод» Амударьинского района, обладатель нагрудного знака «Уатан пидайысы» Х.Раджапова выразили искреннюю признательность за достойную оценку их труда.

ККИА