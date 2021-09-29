"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Строительство

ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО НАШИХ ДОРОГ

Унитарным предприятием по эксплуатации автомобильных дорог Канлыкульского района ежегодно ремонтируются десятки километров автомобильных дорог различного значения.

Недавно завершились работы по реконструкции пятикилометрового участка дороги 4Н-88, связывающей дехканское фермерское хозяйство «Алтынкул» — насосную станцию «Бегжап» — железнодорожную остановку «Карабайлы» Канлыкульского района. А также реконструирован и мост, проходящий через вышеназванный пятикилометровый участок. На эти цели были выделены средства в размере свыше 36 млрд. 130 млн. сумов.

Тахиаташскими автодорожниками была осуществлена реконструкция 19 км участка автомобильной дороги международного значения А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеў», связывающая сельский сход граждан «Кипчак» Амударьинского района с Каратау. Работы на этом участке были начаты еще в 2019 году. Следует отметить, что стоимость данного проекта составила 56 млрд. сумов.

Сдача в эксплуатацию этих двух объектов стала праздничным подарком к 30-летию независимости нашей страны со стороны служащих и работников, трудящихся в системе строительства автомобильных дорог нашей республики.

М.ТУРАЕВА