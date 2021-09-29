ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО НАШИХ ДОРОГ
Унитарным предприятием по эксплуатации автомобильных дорог Канлыкульского района ежегодно ремонтируются десятки километров автомобильных дорог различного значения.
Недавно завершились работы по реконструкции пятикилометрового участка дороги 4Н-88, связывающей дехканское фермерское хозяйство «Алтынкул» — насосную станцию «Бегжап» — железнодорожную остановку «Карабайлы» Канлыкульского района. А также реконструирован и мост, проходящий через вышеназванный пятикилометровый участок. На эти цели были выделены средства в размере свыше 36 млрд. 130 млн. сумов.
Тахиаташскими автодорожниками была осуществлена реконструкция 19 км участка автомобильной дороги международного значения А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеў», связывающая сельский сход граждан «Кипчак» Амударьинского района с Каратау. Работы на этом участке были начаты еще в 2019 году. Следует отметить, что стоимость данного проекта составила 56 млрд. сумов.
Сдача в эксплуатацию этих двух объектов стала праздничным подарком к 30-летию независимости нашей страны со стороны служащих и работников, трудящихся в системе строительства автомобильных дорог нашей республики.
М.ТУРАЕВА