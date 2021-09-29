"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

ПОД ЗВУКИ ЗВОНКОГО ДУТАРА

В доме Оралбая Утамбетова дутар всегда занимал почетное место. Звучные и незабываемые мелодии наших предков как будто сквозь века и годы залетали в их дома.

Его отец Нажиматдин-ага в течение многих лет изготавливал каракалпакский национальный инструмент — дутар и неплохо играл на нем. Сейчас, когда его не стало, почетное дело продолжает младший сын. Поэтому интерес к исполнению песен на дутаре у Оралбая родился с раннего детства. Струны звонкого дутара будто переплетают их семейные традиции и радостные дни.

... Оралбай прошел все ступени для получения музыкального образования. Его педагогический стаж работы составляет 20 лет. За этот промежуток времени он сформировался как опытный и известный бахсы нашей республики. В его богатом репертуаре нашли место песни Жапака и Муса бахсы, дастаны, песни и мелодии. Имея в виду исполнительское мастерство Оралбая, ему доверили в 2010 году сыграть роль молодого Есжана Косполатова в художественном фильме «Три сезона жизни» («Омирдин уш пасылы»), снятого киностудией «Каракалпакфильм». В этом фильме, посвященном жизни и творчеству Е.Косполатова, он сыграл известного бахсы и спел его песни.

В 2017 году на Международном фестивале национальных песен «Акжелен», посвященного творчеству композитора Казангапа Тилепбергенова и 85-летию Актюбинской области Республики Казахстан, за активное участие О.Утамбетову было вручено Благодарственное письмо. В 2019 году он был награжден Почетной грамотой на I Международном фестивале бахши, проходившем в городе Термез Сурхандарьинской области.

Ему не раз вручались благодарственные письма за профессиональное воспитание молодых бахсы, участвующих в республиканских и международных фестивалях. Его ученики в настоящее время становятся известными исполнителями каракалпакских национальных песен и дастанов. Они преподают в детских школах музыки и искусств, работают в центрах культуры и в ансамблях дутаристов, тем самым вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Учеников и последователей О.Утамбетова много. Например, К.Сейтимбетов в феврале 2020 года завоевал почетное первое место на Каракалпак­ском республиканском этапе конкурса «Бахсы, сказители и исполнители акынов». А в ноябре этого года он завоевал второе место на Международном конкурсе музыки и искусства в турецком Стамбуле. К.Сейтимбетов также стал победителем в номинации «Самый лучший исполнитель года» на международном фестивале также в Турции. Д.Нуратдинова в 2020 году удостоилась Государственной премии имени Зульфии.

Еще для одного его ученика, А.Елмуратова, очень успешным стал 2020 год. На международном онлайн-конкурсе «Grand Premium», проходившем в Англии, он завоевал первое место, на конкурсе «Варшавские мотивы», в Польше, также стал лучшим, в Италии, на конкурсе «Italian talents», А.Елмуратов завоевал Гран-при, очередного Гран-при он был удостоен в Праге на конкурсе «Музыка, искусство, танцы», и, наконец, еще один такой же трофей ему удалось взять на конкурсе «Dubai ART».

А совсем недавно в честь 30-летия государственной независимости Республики Узбекистан бахсы Оралбай Утамбетов был награжден орденом «Дустлик».

Звуками дутара начинается каждый рабочий день О.Утамбетова в Нукусской специализированной школе искусств и культуры, где он делится своими знаниями и талантом с будущими исполнителями народных песен.

Х.Халилаева.

На снимке: О.Утамбетов.