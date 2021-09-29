"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

В СПОРТЕ ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ

Честный, порядочный, справедливый. Надежный друг и наставник, которому веришь. Одним из первых приходит на помощь в трудную минуту, всегда держит данное слово.

Так говорят о тренере-преподавателе по таэквондо Школы высшего спортивного мастерства по национальным и олимпийским видам спорта города Нукуса Роберте Сергеевиче Киме его друзья, коллеги и ученики. Любимому делу отдано больше 40 лет, но расставаться с ним наставник не собирается, так как работа с детьми стала смыслом его жизни. Сегодня бывшие воспитанники приводят к нему своих сыновей, знают, что Роберт Сергеевич вырастит из них не только чемпионов, но и раскроет в каждом все самое лучшее, настоящее. Мальчишки научатся смотреть на себя со стороны, понимать, что любое поражение — это путь к победе. И если даже в будущем они уйдут из спорта, своего тренера, который помог им поверить в себя, они не забудут никогда.

Роберт — третий ребенок в многодетной семье. Своих пятерых детей Сергей и Людмила Ким растили в заботе и любви, давая пищу для ума и сердца. Учили жить в ладу со своей совестью, не предавать, не опустошать душу злобой и обидой, поддерживать друг друга и тех, кто в этом особо нуждается. Каракалпакстан стал для родителей Роберта Сергеевича землей обетованной, но и о малой родине — Приморском крае, они не забывали никогда. Отношения со спортом у Роберта начали складываться еще в детстве, поначалу это был футбол. Но дух бойца не давал покоя, и игре миллионов он предпочел восточные единоборства. Выбор был верным — член Всемирной Федерации таэквондо, обладатель черного пояса III-года на по таэквондо WT Роберт Ким сегодня является одним из лучших тренеров в Узбекистане.

Факультет физического воспитания Нукусского государственного университета имени Шевченко (ныне — КГУ имени Бердаха), затем курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по спорту при Узбекском государственном институте физической культуры и практика, практика, практика... Чтобы мальчишка, который только начал заниматься в секции был готов к трудностям и не сдавался после первого поединка, тренер должен быть для него примером, авторитетом, без этого в спорте нельзя. У Роберта Кима своя, проверенная временем методика подготовки настоящих профессионалов.

— Добиться успеха можно, если в группе будет не менее 15 ребят. Тогда наставнику или инструктору будет проще работать с детьми. Каждый ребенок требует персонального внимания и индивидуального подхода, — делится Роберт Сергеевич. — Намного легче обучать взрослого человека, у которого развита логика, умение управлять собой, есть определенная мотивация. Маленькими детьми, как правило, управляет тренер, потому как мотивация, увы, есть не у всех. Она, скорее, присуща родителям, мечтающим, чтобы их ребенок стал чемпионом. Ребенку захотелось «поиграть» в таэквондо или каратэ, а через час расхотелось. Пропал интерес, настроение. Задача тренера, настроить его, пробудить в нем так называемый волевой контроль. Большая часть занятий с малышами должна проходить в виде игр, информационную нагрузку надо увеличивать постепенно. И длиться такие занятия должны не более часа. Большое значение имеет самоконтроль наставника, нельзя приходить к детям в плохом настроении. Они чувствуют это и могут испытать негативные эмоции. Выстроить отношения можно лишь на доверии и искренности. Умение увлечь и повести за собой, это искусство.

Шесть лет работы в Нукусском колледже олимпийских резервов, десять — в ДЮСШ №1, последние три года — в Школе высшего спор­тивного мастерства по национальным и олимпийским видам спорта города Нукуса. Среди тех, кто раз и навсегда выбрал профессию наставника, ученики Роберта Сергеевича — Атабек Абдуллаев, Ерсаин Матьякубов, Абдинаим Кабулов, Данияр Бекбергенов, Памир Султанов, Низаматдин Далибаев и другие тренеры, которые многому научились у своего сэнсея. Достойная смена!

Занятия таэквондо, по словам нашего героя, стимулируют у детей умственное развитие — учат сосредотачивать внимание, развивают память, умение использовать особенности и компенсировать недостатки свойственной ему системы репрезентации (способа восприятия информации). Ребенок становится более уверенным в себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности.

— Я заметил, что в детской группе авторитет имеют не те ребята, которые всевозможными способами пытаются привлечь к себе внимание, а самые старательные и спокойные. У них самая хорошая техника, — продолжает один из основателей таэквондо WT в нашей стране Р.Ким. — Если говорить о целесообразности занятий единоборствами в раннем возрасте, то родителям в первую очередь надо определиться в том, чего они хотят для своего ребенка. Если мечтают, чтобы он вырос здоровым, сообразительным, стал пластичнее, научился основам поведения в спортивном коллективе и упражнениям, стал более уверенным в себе, тогда нужно отдавать его в секцию с этой целью. Как правило, в спорт детей берут с 10-14 лет, причем не всех, а только «перспективных».

Методика подготовки спортсмена построена на развитии природных качеств, а не на воспитании нужных. Я как тренер, понимаю, что один спортсмен, не вкладывая особого труда на тренировках, может без особых усилий стать членом сборной команды Узбекистана. Другой же, упорно тренируясь, не добивается высоких спортивных результатов, хотя будет относиться к занятиям ответственнее, серьезнее, трудолюбивее. Скажут — он талантливый. Вопрос философский для многих специалистов и заинтересованных лиц. Но есть такая аксиома — в спорте чудес не бывает. Мне кажется, целесообразнее учить ребенка тому, чему он может потом посвятить свою жизнь. Спортивным таэквондо заканчивают заниматься по причине «возрастной непригодности». Если спортсмен перестал участвовать в соревнованиях, это не значит, что он перестал совершенствоваться в технике. Вообще между прогрессом в таэквондо и участием в соревнованиях нет прямой зависимости. Огромную пользу и удовольствие от занятий можно получать в любом возрасте.

Несколько лет назад Роберт Сергеевич отметил свой шестидесятилетний юбилей. Отличник физической культуры и спорта Республики Узбекистан, заслуженный тренер Республики Каракалпакстан не мыслит себя без любимой работы. По утрам он спешит в школу, где ждут ученики и коллеги. Среди ребят немало тех, кто делает успехи и подает большие надежды. А значит, мечта тренера — увидеть среди своих воспитанников олимпийских чемпионов — обязательно сбудется.

А.Аминова.