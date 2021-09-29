Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:02:21, 02.10.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ДОСЛЕДСТВЕННОЕ ТАМОЖЕННОЕ ДОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В Таможенном управлении Республики Каракалпакстан, в рамках выездных занятий, направленных на повышение правовой грамотности работников таможенной системы в области дознания, уровня координации их деятельности по доследственной проверке и дознанию, а также объединения практик, был организован учебно-практический семинар.

В мероприятии приняли участие работники соответствующих подразделений таможенных управлений Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Выступившие на семинаре начальник Управления дознания и административной практики Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан А.Ахлимирзаев, судьи суда по уголовным делам Республики Каракалпакстан А.Бекманов, А.Сафаров, старший помощник прокурора Республики Каракалпакстан, советник юстиции М.Нуратдинов и другие рассказали о проблемах в осуществлении прокурорского надзора и судебной практики по правонарушениям, выявляемым таможенными органами, подробно остановились на имеющихся недостатках, недоработках и высказали свои предложения по их устранению.

Наряду с констатацией фактов о сложившейся специфической школы таможенного дознания, постоянном наличии обоснованных и подкрепленных доказательствами материалов, передаваемых в суд, также даны необходимые консультации по желательности дачи показаний со стороны правонарушителя на его родном языке или на языке, которым он владеет, предоставлению в нужных случаях переводчика, четкому разъяснению прав и обязанностей, предусмотренных Кодексом об административной ответственности и другим правовым нормам.

Также подчеркивалась необходимость точного и строгого соблюдения работниками требований Закона «Об обращениях физических и юридических лиц».

Участники семинара получили ответы на интересующие вопросы.

ККИА

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