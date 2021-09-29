"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Образование УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОБРЕЛО НОВЫЙ СТАТУС В Нукусе состоялось торжественное мероприятие по случаю преобразования школы искусств в Республиканскую специализированную школу-интернат искусств. Выступившие на мероприятии заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов, руководитель Академии художеств Узбекистана А.Нуриддинов сердечно поздравили собравшихся со знаменательным событием. Затем они осмотрели учебный корпус, общежитие для учащихся, учебные мастерские. В находящемся в ведении Академии художеств учебном заведении будут готовить специалистов живописи, прикладного искусства, дизайнеров и музыкантов. Учащиеся школы-интерната регулярно участвуют в различных конкурсах, состязаниях как республиканского, так и международного масштабов. Учебное заведение рассчитано на 330 ученических мест, а общежитие — на 100 койко-мест. В текущем учебном году оно приняло в свои объятия 250 воспитанников. Торжественное мероприятие завершилось концерт­ной программой мастеров искусств и молодых исполнителей. ККИА Сәне: 29.09.2021 17:57:10 17 мәрте оқылды