ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Уникальное мероприятие, не имеющее прецедента в мире, как встреча трех поколений, состоялось и в Турткульском районе.
В нем, организованном под девизом «Давайте жить свободно и благополучно в Новом Узбекистане!», приняли участие советник Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенов, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Я.Мамедов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, ветераны почтенного возраста, Герои Узбекистана, представители активной молодежи, а также средств массовой информации.
В ходе торжественного мероприятия группе ветеранов, молодежи и передовиков производства вручены памятные знаки «30-летие Независимости Республики Узбекистан».
ККИА