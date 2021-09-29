"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Мероприятия ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ Уникальное мероприятие, не имеющее прецедента в мире, как встреча трех поколений, состоялось и в Турткульском районе. В нем, организованном под девизом «Давайте жить свободно и благополучно в Новом Узбекистане!», приняли участие советник Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенов, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Я.Мамедов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, ветераны почтенного возраста, Герои Узбекистана, представители активной молодежи, а также средств массовой информации. В ходе торжественного мероприятия группе ветеранов, молодежи и передовиков производства вручены памятные знаки «30-летие Независимости Республики Узбекистан». ККИА Сәне: 29.09.2021 17:55:42 12 мәрте оқылды