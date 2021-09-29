Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:02:08, 02.10.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Уникальное мероприятие, не имеющее прецедента в мире, как встреча трех поколений, состоялось и в Турткульском районе.

В нем, организованном под девизом «Давайте жить свободно и благополучно в Новом Узбекистане!», приняли участие советник Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенов, Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в нашей стране Я.Мамедов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, ветераны почтенного возраста, Герои Узбекистана, представители активной молодежи, а также средств массовой информации.

В ходе торжественного мероприятия группе ветеранов, молодежи и передовиков производства вручены памятные знаки «30-летие Независимости Республики Узбекистан».

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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