"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ ДАВНО

Совсем недавно у Самандара, как и многих его сверстников, начался новый учебный год. Ему осталось проучиться всего один год в стенах родной школы №18 города Нукуса.

В то время, когда некоторые его одноклассники думают о том, что какую профессию выбрать на будущее, Самандар уже решил, чем будет заниматься в ближайшие годы. Его интерес и тяга к творчеству определили выбор. Любовь к литературе заставила его взять в руки перо и сочинять стихотворения и небольшие рассказы. Сначала он думал, что это несерьезно, а лишь временное увлечение, но оно не проходило, какая-то внутренняя сила манила его к творчеству. Когда он учился в 7 классе, стихи, статьи и рассказы Самандара стали появляться на страницах детской газеты «Жеткиншек». Они призывали ребят уважать и бережно относиться к окружающему миру, любить родной очаг, родителей и друзей. Когда-то известный детский поэт Кобейсин Ерназаров дал талантливому парню ценные советы, которые пригодились ему при написании стихов и рассказов.

Недавно стихи С. Халмуратова «Мать», «Нукус», «Отец» и другие, а также рассказы «Мой нас­тавник», «Мама» и «Милосердие» были опубликованы в газетах «Жеткиншек» и «Каракалпакс­тан жаслары». В них воспевается любовь к Родине, говорится о тоске по родному краю, верности дружбе, заботе о матери и многие другие темы, которые находят отклик в сердцах каждого читателя.

Самандар активист в своей школе: в начальных классах являлся лидером детской организации «Камалак», потом стал полноправным представителем первичной организации Союза молодежи. За активное участие в общественных работах школы он не раз был награжден почетными грамотами руководством родного учебного заведения.

Чтобы отточить свое перо, он вот уже несколько лет посещает кружок молодых журналистов Нукусского городского отдела «Баркамол авлод». Здесь С.Халмуратов у своего наставника Салимы Бегкуловой получает навыки для творческой деятельности.

Пока что он учится в 11 классе, но он уже решил кем стать, выбрав путь в журналистику. А для этого, Самандар знает, что необходимо много читать и заниматься творчеством.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: С.Халмуратов.