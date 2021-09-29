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Спорт

ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙЦЕВ СО СТУДЕНТАМИ

В Нукусском филиале Университета физической культуры и спорта Узбекистана прошла встреча спортсменов из Каракалпакстана, участвовавших в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, со студенческой молодежью.

В мероприятии также приняли участие преподаватели учебного заведения, тренеры спортсменов, представители средств массовой информации.

Встречу вступительным словом открыл директор филиала Б.Жаксымуратов и отметил достойное выступление наших земляков на высшем спортивном форуме.

Затем олимпийцы — борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов, дзюдоист Шарафиддин Балтабаев, представители фехтования Зайнаб Дайыбекова и Шерзод Мамутов рассказали участникам встречи о своих спортивных путях, наставниках, соревновательном накале на Олимпиаде, об упущенных возможностях и многом другом.

— Узбекистан на Играх представлял 71 спортсменов по 17 видам спорта. Минувшие Олимпийские игры стали уже историей, однако мы все приобрели необходимый опыт. Будем усиленно готовится к Олимпиаде-2024 в Париже, — говорит борец Ж.Бердимуратов.

— Гордимся, что студентка нашего филиала З.Дайыбекова весьма достойно выступила на Играх в Токио. Её достижения стали для нас огромной мотивацией, — делится впечатлениями студент филиала А.Абезниязов.

Спортсмены дали ответы на многочисленные вопросы участников встречи.

ККИА