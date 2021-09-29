Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:01:22, 02.10.2021
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙЦЕВ СО СТУДЕНТАМИ

В Нукусском филиале Университета физической культуры и спорта Узбекистана прошла встреча спортсменов из Каракалпакстана, участвовавших в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, со студенческой молодежью.

В мероприятии также приняли участие преподаватели учебного заведения, тренеры спортсменов, представители средств массовой информации.

Встречу вступительным словом открыл директор филиала Б.Жаксымуратов и отметил достойное выступление наших земляков на высшем спортивном форуме.

Затем олимпийцы — борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов, дзюдоист Шарафиддин Балтабаев, представители фехтования Зайнаб Дайыбекова и Шерзод Мамутов рассказали участникам встречи о своих спортивных путях, наставниках, соревновательном накале на Олимпиаде, об упущенных возможностях и многом другом.

— Узбекистан на Играх представлял 71 спортсменов по 17 видам спорта. Минувшие Олимпийские игры стали уже историей, однако мы все приобрели необходимый опыт. Будем усиленно готовится к Олимпиаде-2024 в Париже, — говорит борец Ж.Бердимуратов.

— Гордимся, что студентка нашего филиала З.Дайыбекова весьма достойно выступила на Играх в Токио. Её достижения стали для нас огромной мотивацией, — делится впечатлениями студент филиала А.Абезниязов.

Спортсмены дали ответы на многочисленные вопросы участников встречи.

ККИА

12 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF