"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ СТРАНЫ

— так можно назвать учеников Президентской школы. Прежде чем стать учащимися престижного учебного заведения им предстояло выдержать тестовые испытания, доказать, что они обладают не только знаниями, но и владеют иностранными языками, разбираются в современных технологиях, дружат со спортом. Школа распахнула свои двери в декабре 2019 года. Тогда она приняла чуть более 140 учеников, отобранных из 7,5 тысячи ребят, подавших документы на поступление.

Учеба в Президентской школе — это занятия, требующие полной самоотдачи, как от учеников, так и их наставников. Здесь, как признаются школьники, не любят звонка на перемену, ведь каждый урок — это маленькое открытие, процесс, от которого не хочется отрываться.

Вникать в самую суть, используя на занятиях современные технологии, свободно владеть английским языком, участвовать в создании инновационных проектов, критически мыслить – со всеми этими требованиями справится не каждый взрослый. Но у ребят это отлично получается, им хочется постигать неизведанное, используя для этого все имеющиеся возможности. А они в школе — удивительные!

Это оборудованные классы и лаборатории, зоны отдыха, библиотека, общежитие, площадки для занятий спортом. Методика занятий, разработанная по международным стандартам, позволяет раскрыть потенциал каждого ученика. Наставники стараются дать все те знания, которые ему будут нужны при выборе будущей профессии. Ребята учатся вести математические расчеты, анализировать, участвуют в дебатах, и все это им очень нравится.

— Программа STEAM-образования сегодня используется в развитых странах. По ней учатся и наши дети, – рассказывает заместитель директора Президентской школы Республики Каракалпакстан Махмуд Насыров. — Science — это естественные науки, Technology — технологии, Engineering — техническое творчество, Art — искусство и Mat­hematics — математика. Без знаний английского языка в школе не обойтись. На этом языке ведутся занятия по математике, физике, биологии, химии и предмету «наука». Изучают ребята родной язык и литературу, историю. У нас нет отстающих учеников, а многие из них — гордость школы, будущее нашей страны. Вести занятия доверено опытным наставникам, которые также прошли тестовые испытания, прежде чем начать работать в нашем учебном заведении. Это Нурлыбек Татлымуратов, Онгар Курбанов, Хурлихан Абдижаппарова, Гульбахар Бегмуратова, Хуморой Аширова – педагоги, умеющие найти подход к каждому ребенку, помочь раскрыть его таланты и способности.

Марк Лестер Каблинг приехал из Филиппин, чтобы преподавать в школе биологию. Своих коллег он считает профессионалами высокого уровня, а они перенимают его опыт и знания, которых преподавателю из Юго-Восточной Азии не занимать.

Сегодня в школе обучается 161 ученик, почти все они до этого учились в различных учебных заведениях республики. После занятий многие ребята отправляются в общежитие, где созданы условия, максимально приближенные к домашним.

— Быть ученицей Президентской школы большая честь, но и не меньшая ответственность. На нас равняются, в нас верят, нам создают все возможности для развития, личностного роста, овладения знаниями, — говорит Айнахан Хожамуратова. — Наша школа открылась одной из первых в стране, а значит, мы должны служить примером для тех, кто только начинает обучение в Президентских школах.

Во взрослую жизнь в этом году отправились 24 выпускника Президентской школы Республики Каракалпакстан. Все они досрочно стали студентами многих престижных вузов США, Великобритании и других стран.

Двадцать юношей и девушек поступили в университет «Янги Узбекистан».

А.Аминова