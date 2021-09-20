"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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СОСТЯЗАНИЕ ИСКУСНЫХ ПОВАРОВ

В Нукусе подведены итоги гастрономического фестиваля «99 блюд из рыб Арала», организованного в рамках II Международного фестиваля искусства бахши.

В нем приняли участие лучшие повара, специалисты кулинарного дела из Нукуса и всех районов республики.

На площади перед Государственным музеем искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого они готовили разнообразные блюда из рыбы, в том числе, карму, плов, бешбармак, самсу, жаркое и др. Каждое блюдо объективно оценивалось авторитетным жюри.

Повар из Муйнакского района Гульмира Батырбаева признана лучшей, второе место досталось Хайтбаю Кузиеву из Берунийского района, Дильбар Хабибуллаева из Турткуля заняла третье место.

На церемонии награждения победителям вручены дипломы и ценные подарки.

А.Жиемуратов,

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.