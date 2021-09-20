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Экология

ЗАПОВЕДНИК «БАДАЙ ТУГАЙ» ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК ЮНЕСКО

С 13 по 17 сентября в столице Нигерии Абудже прошла 33-я сессия международного координационного совета программы «Человек и биосфера».

В работе сессии в онлайн-режиме принял участие заместитель Премьер-ми­нистра Республики Узбе­кистан, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО А.Абдухакимов.

В рамках международного мероприятия Совет одобрил включение Нижне-амударьинского государственного биосферного резервата во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Расположенный на территориях Берунийского и Амударьинского районов Нижне-амударьинский государственный биосферный резерват, больше известный в народе как «Бадай тугай», занимает 20 процентов тугаев Центральной Азии и 74 процента всех тугаев Узбекистана. Его общая площадь составляет 68717,8 га. Здесь 2 вида из 419 видов растений, 1 вид из 36 видов животных, 12 видов из 43 видов рыб, 23 вида из 246 видов птиц занесены в Красную книгу. А также здесь встречается 1124 вида насекомых.

К слову, в сессии Совета непосредственно участвовали представители 30 государств, а представители еще около 50 стран — в режиме онлайн.

ККИА